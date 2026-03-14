राजस्थान की जोधपुर जेल से बंद सोनम वांगचुक को लेकर बड़ी खबर, अचानक मिले ‘छुट्टी’ के आदेश  

राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख के प्रमुख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी किया है। वांगचुक, जिन्हें लेह में हुई हिंसा के बाद 26 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर जोधपुर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था, अब लगभग 6 महीने बाद खुली हवा में सांस ले सकेंगे। उन पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) वापस ले लिया गया है, जो इस पूरे मामले में एक बड़ा यू-टर्न माना जा रहा है।