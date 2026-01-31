31 जनवरी 2026,

शनिवार

सिरोही

बादल छाने से तापमान में उछाल, सर्दी के तेवर हुए नरम

न्यूनतम तापमान पहुंचा आठ डिग्री सेल्सियस पर माउंट आबू @ पत्रिका. पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में शनिवार को आसमान में बादल छाए रहने से सर्दी के तेवर नरम रहे। न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस का उछाल आने से तापमापी का पारा आठ डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने से सर्दी के तेवर ढीले पड़ गए। जबकि अधिकतम तापमान

Google source verification

सिरोही

image

Mahendra Vaghela

Jan 31, 2026

माउंट आबू। शनिवार सवेरे आबू की वादियों में छाया कोहरा।

माउंट आबू। शनिवार सवेरे आबू की वादियों में छाया कोहरा।

न्यूनतम तापमान पहुंचा आठ डिग्री सेल्सियस पर

माउंट आबू @ पत्रिका. पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में शनिवार को आसमान में बादल छाए रहने से सर्दी के तेवर नरम रहे। न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस का उछाल आने से तापमापी का पारा आठ डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने से सर्दी के तेवर ढीले पड़ गए। जबकि अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने से तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पर रहा।सवेरे पहाडिय़ों में कोहरा छाया रहा, जो दिन में भी दृष्टिगोचर होता रहा। वहीं सवेरे की सर्दी से बचाव को लेकर लोगों को ऊनी लबादों में लिपटे देखा गया। कई स्थानों पर अलाव तापने के साथ चाय की थडिय़ों पर अदरक के चाय की चुस्कियां लेने वालों का जमावड़ा लगा रहा।

देश-विदेश से सैर सपाटे को आए सैलानियों ने गुलाबी सर्दी के बीच रंग-बिरंगे गर्म परिधानों में दर्शनीय स्थलों का दीदार किया।नक्की झील में नौका विहार, झील के परिक्रमा पथ पर भ्रमण करने, गुरुशिखर, अचलगढ़, देलवाड़ा मंदिर, अधर देवी, अनादरा प्वाॅइंट, विलेज वॉक, शांति शिखर आदि ऊंचे स्थानों से माउंट आबू के विहंगम दृश्यों के मनभावन नजारों को कैमरे में कैद करते हुए सैलानियों ने पर्यटन यात्रा के लम्हों को यादगार बनाया। बार-बार तापमान में हो रहे उतार-चढ़ाव के चलते लोग मौसमी व्याधियों की चपेट में आ रहे हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार से पीडि़तों की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भीड़ नजर आई।

31 Jan 2026 08:49 pm

सिरोही / बादल छाने से तापमान में उछाल, सर्दी के तेवर हुए नरम
