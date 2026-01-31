बादल छाने से तापमान में उछाल, सर्दी के तेवर हुए नरम

माउंट आबू @ पत्रिका. पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में शनिवार को आसमान में बादल छाए रहने से सर्दी के तेवर नरम रहे। न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस का उछाल आने से तापमापी का पारा आठ डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने से सर्दी के तेवर ढीले पड़ गए। जबकि अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने से तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पर रहा।सवेरे पहाडिय़ों में कोहरा छाया रहा, जो दिन में भी दृष्टिगोचर होता रहा। वहीं सवेरे की सर्दी से बचाव को लेकर लोगों को ऊनी लबादों में लिपटे देखा गया। कई स्थानों पर अलाव तापने के साथ चाय की थडिय़ों पर अदरक के चाय की चुस्कियां लेने वालों का जमावड़ा लगा रहा।