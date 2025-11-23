Rajasthan Politics : डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा को सौंपी कांग्रेस जिलाध्यक्ष की कमान, जानिए क्यों

वर्तमान में डूंगरपुर की चार विधानसभाओं में से केवल एक डूंगरपुर विधानसभा सीट ही कांग्रेस के पाले में हैं। वहीं, 2018 के चुनाव में भी घोघरा ही संगठन के निर्णय पर खरे उतरे थे तथा वह एक मात्र ही विधायक बने थे। वर्तमान में सरकार के विपक्ष के तौर पर घोघरा समय-समय पर जनहित के मुद्दों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में संगठन ने युवा नेतृत्व के तौर पर घोघरा का चयन किया है। आगामी समय में पंचायती राज एवं निकाय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने वागड़ में कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर स्थापित करने के लिए घोघरा को नेतृत्व दिया है।