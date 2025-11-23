Congress : राजस्थान में कांग्रेस ने इन 5 जिलों में क्यों नहीं नियुक्त किए अध्यक्ष, जानिए कहां फंसा है पेंच?

जिला अध्यक्ष नियुक्ति में पार्टी ने विभिन्न जिलों में जातीय-सामाजिक संतुलन साधने, युवा चेहरों को अवसर देने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए यह फेरबदल किया है। कई जिलों में पुराने पदाधिकारियों की जगह नए चेहरे लाए गए हैं, जबकि कुछ जगहों पर अनुभवी नेताओं पर ही भरोसा जताया गया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस हाइकमान पिछले कुछ समय से राजस्थान संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा था, ताकि आने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके।