JDA Action : अब जयपुर के वैशाली नगर की 4 सड़कों पर चलेगा बुलडोजर, नोटिस जारी, बाजार में मचा हड़कंप

JDA Action : जयपुर के सिरसी रोड पर कार्रवाई के बाद अब जेडीए का पीला पंजा वैशाली नगर में चलने वाला है। जेडीए ने गांधी पथ, वैशाली मार्ग, आम्रपाली मार्ग और पीवीसी कर्नल होशियार सिंह मार्ग (क्वींस रोड) पर कुल 98 निर्माणों को नोटिस जारी किए हैं। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने शुक्रवार को ये नोटिस जारी किए, जिसके बाद व्यापारियों और स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है।
नोटिसों के अनुसार इन निर्माणों में 10 से 16 फीट तक अतिक्रमण माना गया है। यदि इस आधार पर कार्रवाई होती है तो कई व्यापारी सड़क पर आ जाएंगे और कई लोगों के मकान भी प्रभावित होंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि मास्टर प्लान में पहले सड़क की चौड़ाई 80 फीट थी और इसी आधार पर पट्टे जारी किए गए थे। बाद में इसे 100 फीट कर दिया गया, जिसके कारण पुराने निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में आ गए।
उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में पीटी सर्वे के अनुसार सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि यदि कोई आपत्ति हो तो उसे 28 नवंबर तक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इन मार्गों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जिनको नोटिस दिए हैं, उनका पक्ष सुनकर ही आगे की कार्रवाई होगी।
अभिषेक गोयल, जोन उपायुक्त
जोन के सर्वे में जो अतिक्रमण पाए गए, उन्हीं के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं। प्रक्रिया के अनुसार पूरी कार्रवाई होगी।
राहुल कोटोकी, उप महानिरीक्षक, पुलिस
दो दशक पहले कार्रवाई हुई थी, उसके बाद निर्माण होते रहे। अब अचानक कार्रवाई की बात हो रही है।
ललित सिंह सांचौरा, अध्यक्ष, वैशाली नगर व्यापार मंडल
1- न्यू सांगानेर रोड सिरसी रोड।
2- गांधी पथ-पश्चिम।
3- वंदे मातरम रोड से हीरापथ जोड़ने वाली सड़क।
स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब ये निर्माण हो रहे थे, तब जिम्मेदार अधिकारियों ने इन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अब व्यापारिक शोरूम से लेकर आवासीय हिस्से विकसित हो चुके हैं और गांधी पथ पर पूरी तरह बाजार बस चुका है। ऐसे में अचानक कार्रवाई पूरे क्षेत्र की व्यवस्था को बिगाड़ देगी।
मास्टर प्लान में सड़क अभी भी 80 फीट है। इसी आधार पर पट्टे जारी हुए थे। 2006 में कार्रवाई हुई थी और अब फिर नोटिस दे दिए।
पर्वत सिंह भाटी, व्यापारी
