Rajasthan : चार बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों पर लगा प्रतिबंध, अब तीन साल तक नहीं खेल सकेंगे

Rajasthan : भरतपुर जिला क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी की बैठक गुरुवार को श्री अग्रवाल भवन खिरनी घाट पर संघ के अध्यक्ष विष्णु प्रकाश अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। इसमें चार खिलाड़ियों पर तीन साल तक क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला संघ के अध्यक्ष विष्णु प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि बैठक में अन्य विषयों के साथ एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करते हुए निर्णय लिया कि विगत दिनों जिला क्रिकेट संघ की अनुशासन समिति की ओर से जिले के चार पंजीकृत खिलाड़ी सौरभ कुमार गोदारा, तनिष्क सोलंकी, राजू सिंह एवं हर्ष मीणा की ओर से की गई अनुशासनहीनता की शिकायत अनुशासन समिति को दी गई थी।