भरतपुर

Rajasthan : चार बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों पर लगा प्रतिबंध, अब तीन साल तक नहीं खेल सकेंगे

Rajasthan : राजस्थान के भरतपुर में चार खिलाड़ियों पर तीन साल तक क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध। समिति ने चारों खिलाड़ियों और शिकायतकर्ता को नोटिस भेज कर सुनवाई, अपना लिखित जवाब व स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया है।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 21, 2025

Rajasthan Bharatpur Four Big cricketers banned Now he will not be able to play for three years cricket

भरतपुर. बैठक करते जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी। फोटो पत्रिका

Rajasthan : भरतपुर जिला क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी की बैठक गुरुवार को श्री अग्रवाल भवन खिरनी घाट पर संघ के अध्यक्ष विष्णु प्रकाश अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। इसमें चार खिलाड़ियों पर तीन साल तक क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला संघ के अध्यक्ष विष्णु प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि बैठक में अन्य विषयों के साथ एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करते हुए निर्णय लिया कि विगत दिनों जिला क्रिकेट संघ की अनुशासन समिति की ओर से जिले के चार पंजीकृत खिलाड़ी सौरभ कुमार गोदारा, तनिष्क सोलंकी, राजू सिंह एवं हर्ष मीणा की ओर से की गई अनुशासनहीनता की शिकायत अनुशासन समिति को दी गई थी।

जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष को सौंपी जांच रिपोर्ट

समिति की ओर से चारों खिलाड़ियों और शिकायतकर्ता को नोटिस भेज कर सुनवाई और अपना लिखित जवाब व स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया है। वाद सुनवाई अनुशासन समिति ने जांच रिपोर्ट जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष को सौंपी।

चारों खिलाड़ियों ने जिला क्रिकेट संघ की छवि को किया धूमिल

जांच रिपोर्ट पर गुरुवार को गहनता से विचार-विमर्श करते हुए निर्णय लिया गया कि इन चारों खिलाड़ियों ने जिला क्रिकेट संघ की छवि को धूमिल किया है। क्रिकेट जैसे खेल को बदनाम किया है। इस अनुशासनहीनता पर जिला क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी की ओर से सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार इन चारों खिलाड़ियों पर आगामी सत्र 2026-27, 2027-28 एवं 2028-29 तक के लिए क्रिकेट खेलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है।

चारों खिलाड़ी नहीं खेल सकेंगे कोई प्रतियोगिता

अध्यक्ष विष्णु प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि अब यह चारों खिलाड़ी जिलास्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता तथा बीसीसीआई की ओर से पूरे देश में की जा रही लेदरबॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में नहीं खेल पाएंगे। यह किसी भी अन्य जिले की क्रिकेट टीम व अन्य राज्य की टीमों से नहीं खेल पाएंगे।

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan : चार बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों पर लगा प्रतिबंध, अब तीन साल तक नहीं खेल सकेंगे

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

