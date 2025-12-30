Deeg: ‘अब कौन बनेगा हमारा सहारा…?’, पति की मौत से तनाव में आई पत्नी ने 3 बेटियों के साथ खाया जहर

जानकारी के अनुसार महिला के पति निहाल सिंह कोली का करीब एक माह पहले बीमारी के चलते निधन हो गया था। निहाल सिंह सब्जी की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पति की मौत के बाद महिला तीनों मासूम बच्चियों के साथ अकेली जिंदगी जीने को मजबूर थी। मानसिक तनाव और अवसाद के चलते उसने यह भयावह कदम उठा लिया। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया।Deeg: 'अब कौन बनेगा हमारा सहारा…?', पति के मौत से तनाव में आई पत्नी ने तीनों बेटियों के साथ खाया जहर