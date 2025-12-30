Deeg: ‘अब कौन बनेगा हमारा सहारा…?’, पति की मौत से तनाव में आई पत्नी ने 3 बेटियों के साथ खाया जहर

अस्पताल में उपचाराधीन बालिकाएं (फोटो: पत्रिका)
Mass Suicide Attempt: डीग में पति की मौत से आहत एक महिला ने अपनी 3 मासूम बेटियों के साथ ज़हर खा लिया। महिला की मौत हो गई, जबकि तीनों मासूम अस्पताल में उपचाराधीन है। पिता के बाद मां की मौत ने इन मासूमों के लिए भविष्य का संकट खड़ा कर दिया है। ऐसा लगता है अस्पताल में भर्ती यह मासूम सभी से यह कह रही है…मां…अब कौन बनेगा हमारा सहारा।
घटना शहर के नई सड़क आबकारी मोहल्ला की है। यहां की निवासी मधु (28) पत्नी निहाल सिंह ने तीन मासूम बेटियों वर्षा (7), नेहा (4) और पायल (2) को जहर खिलाकर खुद भी जहर खा लिया। उपचार के दौरान सोमवार को मधु की मौत हो गई। तीनों बेटियों का जनाना अस्पताल में उपचार चल रहा है। जहां बड़ी बेटी की हालत गंभीर बताई गई है।
जानकारी के अनुसार महिला के पति निहाल सिंह कोली का करीब एक माह पहले बीमारी के चलते निधन हो गया था। निहाल सिंह सब्जी की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पति की मौत के बाद महिला तीनों मासूम बच्चियों के साथ अकेली जिंदगी जीने को मजबूर थी। मानसिक तनाव और अवसाद के चलते उसने यह भयावह कदम उठा लिया। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया।Deeg: 'अब कौन बनेगा हमारा सहारा…?', पति के मौत से तनाव में आई पत्नी ने तीनों बेटियों के साथ खाया जहर
