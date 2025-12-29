29 दिसंबर 2025,

सोमवार

जयपुर

राजस्थान को नए साल में बड़ी सौगातें; रिफाइनरी और 5 रेलवे स्टेशनों का होगा उद्घाटन, 15 जनवरी तक काम पूरा करने का टारगेट

inauguration of refinery and 4 railway stations: जयपुर। नया साल 2026 राजस्थान के लिए कई सौगातें लेकर आ रहा है। साल के पहले या दूसरे माह में प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिलेंगी। इसमें सबसे बड़ी सौगात रिफाइनरी की होगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 29, 2025

नए साल में पचपदरा रिफाइनरी का होगा उद्घाटन,पत्रिका फोटो

नए साल में पचपदरा रिफाइनरी का होगा उद्घाटन,पत्रिका फोटो

Rajasthan to receive major gifts in new year: जयपुर। नया साल 2026 राजस्थान के लिए कई सौगातें लेकर आ रहा है। साल के पहले या दूसरे माह में प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिलेंगी। इसमें सबसे बड़ी सौगात रिफाइनरी की होगी। इसके अलावा 5 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी होगा। रिफाइनरी विकास की दृष्टि से राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है। इससे हजारों की संख्या में रोजगार भी मिलेंगे।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार ने रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टाइम मांगा है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने भी पीएम से समय मांगा है। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय को मिले संकेत के तहत सभी काम 15 जनवरी तक पूरा करने का टारगेट दिया गया है, जिससे पीएम इनका उद्घाटन कर सकें। रिफाइनरी और रेलवे स्टेशनों के उद्घाटन के लिए 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच पीएम कभी भी राजस्थान के दौरे पर आ सकते हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का रि-डेवलपमेंट

उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारी पीएम नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे की तैयारियों में जुट गए हैं। पीएम जैसलमेर, बाड़मेर, खैरथल, रेवाड़ी और दौसा रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रि-डेवलपमेंट के बाद पूरी तरह तैयार हैं। अब इन स्टेशनों का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी पचपदरा में रिफाइनरी के उद्घाटन के समय ही इन स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।

रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक यात्री सुविधाएं विकसित

रेलवे अधिकारियों के अनुसार जैसलमेर, बाड़मेर, खैरथल, रेवाड़ी और दौसा रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प किया गया है। इन स्टेशनों पर अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार, भव्य स्टेशन भवन, सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण, विशाल पार्किंग एरिया सहित कई आधुनिक यात्री सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक रेल यात्रा का अनुभव मिल सकेगा।

खैरथल स्टेशन पर 12.78 करोड़ रुपए, दौसा स्टेशन के कायाकल्प पर 15.17 करोड़ रुपए, बाड़मेर स्टेशन के कायाकल्प पर 16.81 करोड़ रुपए और जैसलमेर स्टेशन के कायाकल्प पर 140 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

सांकेतिक तस्वीर

Published on:

29 Dec 2025 09:39 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान को नए साल में बड़ी सौगातें; रिफाइनरी और 5 रेलवे स्टेशनों का होगा उद्घाटन, 15 जनवरी तक काम पूरा करने का टारगेट

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

