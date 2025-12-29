राजस्थान को नए साल में बड़ी सौगातें; रिफाइनरी और 5 रेलवे स्टेशनों का होगा उद्घाटन, 15 जनवरी तक काम पूरा करने का टारगेट

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार ने रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टाइम मांगा है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने भी पीएम से समय मांगा है। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय को मिले संकेत के तहत सभी काम 15 जनवरी तक पूरा करने का टारगेट दिया गया है, जिससे पीएम इनका उद्घाटन कर सकें। रिफाइनरी और रेलवे स्टेशनों के उद्घाटन के लिए 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच पीएम कभी भी राजस्थान के दौरे पर आ सकते हैं।