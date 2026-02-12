Jaipur Accident: रॉन्ग साइड से आई टैक्सी ने बाइक को मारी टक्कर, उछलकर सड़क पर गिरे 2 भाई; एक की दर्दनाक मौत

दोनों भाई वैशाली नगर के नर्सरी सर्कल स्थित जूतों की दुकान में काम करके बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान किरण पथ पर गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही टैक्सी ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया।