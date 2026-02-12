Reservation: अब इस समाज ने की 10 फीसदी आरक्षण और भूमि अधिकार की मांग

10 percent reservation: जयपुर. विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू (डीएनटी) आदिम समुदाय के बुनियादी और संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर लोक सुराज संगठन ने बुधवार को विधानसभा का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन ने 21 सूत्रीय मांगपत्र के माध्यम से अलग से 10 फीसदी आरक्षण, हर परिवार को कृषि भूमि, आर्थिक सशक्तीकरण और नागरिक आय अधिकार जैसी प्रमुख मांगें सरकार के सामने रखीं। बड़ी संख्या में समुदाय के लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने इसमें भाग लेकर एकजुटता दिखाई।