Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में टमाटर हो रहा सस्ता, बारीक हरी मिर्ची हो रही महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज बारीक हरी मिर्ची, ​भिंडी और ग्वार फली को छोड़कर अन्य स​ब्जियों के नरम रहे। आज थोक मंडी में हाइब्रिड टमाटर 12 से 13 रुपए तो देसी टमाटर 5 से 8 रुपए के बीच बिका। इनके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, नींबू, गाजर, बैंगन, कद्दू और मूली के दाम भी नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू के दाम यथावत रहे। प्याज और लहसुन के दामों में हल्की बढ़त देखी गई। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।