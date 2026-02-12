Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में टमाटर हो रहा सस्ता, बारीक हरी मिर्ची हो रही महंगी

- मुहाना थोक आलू-प्याज मंडी में आज लहसुन के दाम में चढ़े
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज बारीक हरी मिर्ची, भिंडी और ग्वार फली को छोड़कर अन्य सब्जियों के नरम रहे। आज थोक मंडी में हाइब्रिड टमाटर 12 से 13 रुपए तो देसी टमाटर 5 से 8 रुपए के बीच बिका। इनके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, नींबू, गाजर, बैंगन, कद्दू और मूली के दाम भी नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू के दाम यथावत रहे। प्याज और लहसुन के दामों में हल्की बढ़त देखी गई। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 12 से 13 रुपए
टमाटर देसी 5 से 8 रुपए
मटर 18 से 20 रुपए
मिर्ची 34 से 42 रुपए
बारीक मिर्च 70 से 75 रुपए
फूल गोभी 6 से 10 रुपए
पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए
करेला 48 से 52 रुपए
शिमला मिर्च 30 से 35 रुपए
नींबू 40 से 45 रुपए
लोकी 22 से 26 रुपए
भिंडी 50 से 65 रुपए
अदरक 53 से 54 रुपए
ग्वार फली 100 से 110 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 15 से 17 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 20 से 27 रुपए
टिंडा 15 से 20 रुपए
गाजर 8 से 12 रुपए
मूली 7 से 8 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
लहसुन के दामों में बढ़ोतरी
आलू 5 से 7 रुपए
प्याज 12 से 18 रुपए
लहसुन 30 से 120 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
