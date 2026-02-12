Baba Balnath Ashram : यज्ञ मंडप की परिक्रमा, 1.25 लाख ने दी आहुतियां

गणपति पूजन से लेकर प्रधान देवों में गौरी तिलक मंडलस्थ देवताओं का आहवान किया। वास्तु पूजन, मातृका पूजन की गई। बीते 40 साल से चल रहे अखंड धूणे की अग्नि की स्थापना प्रधान कुंड में की गई। महाशिवरात्रि तक 100 टन पूजन सामग्री से लगभग 51 लाख आहुतियां अर्पित होगी। इसके बाद अनिष्ट निवारण-अभिष्ट संवर्धन की कामना के साथ आहुतियां अर्पित होगी।