आपकी बात: बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की खरीद-ब्रिक्री पर कैसे अंकुुश लगाया जा सकता है?

ऑनलाइन पोर्टल पर प्रिस्क्रिप्शन अपलोड हो

बिना डॉक्टर को दिखाए दवाएं लेने के कई कारण होते हैं। लोग सोचते है कि पहले ली गई दवा से उसे फायदा मिला है इसलिए वह दोबारा बिना डॉक्टर की सलाह के ही दवा ले लेता है। इंटरनेट पर भी अनेक भ्रामक जानकारी उपलब्ध होती है, जो लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाएं लेने के लिए प्रेरित करती है, इन सब पर रोक लगनी चाहिए। चाहे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे या न दे, दुकानदार को दवा बेचनी होती है। इसलिए, बिना चिकित्सक की सलाह के दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलानी जरूरी है। साथ ही, दवाओं के वितरण से पहले दुकानदार सरकारी पोर्टल पर प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना अनिवार्य बनाना चाहिए। इससे दवा वितरण व्यवस्था को सुधारा जा सकेगा। - अमित बड़ोले, जयपुर