यह समय भारतीय ज्ञान स्रोतों को पुनर्जीवित करने का है

हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने एक भाषण में मैकाले की शिक्षा पद्धति से बाहर निकलने की आवश्यकता पर बल दिया और वर्ष 2035, जिस वर्ष अंग्रेजों की 1835 की शिक्षा नीति के 200 वर्ष पूर्ण होंगे तक इसके प्रभावों को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ दी, जो हमारे कौशल, संस्कृति और आत्मगौरव पर आधारित थी। उसकी जगह ऐसी सोच आरोपित की गई, जिसमें भारतीयों को ‘रंग-रूप से भारतीय, पर सोच से अंग्रेज’ बनाया गया।

यह बात सच है कि ब्रिटिश शासन की ओर से थोपी गई मैकाले की शिक्षा नीति ने भारतीय समाज की मूल चेतना, ज्ञान और आत्मविश्वास को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। 1835 में लागू की गई इस नीति के लगभग २०० वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस अवधि में इसने भारतीयों की सोच, मूल्य व्यवस्था और भाषाई परंपराओं पर एक गहरा औपनिवेशिक असर छोड़ा है।

मैकाले की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य भारतीय समाज में आधुनिकता लाना नहीं था, बल्कि ऐसे भारतीय तैयार करना था जो शरीर से भारतीय हों, लेकिन विचारों और दृष्टिकोण में अंग्रेज। इस नीति ने हमारी प्राकृतिक सोच, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और भाषाई विविधता को कमजोर किया।

भाषा मात्र संचार का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह दुनिया को समझने और देखने का एक दृष्टिकोण भी देती है। हर भाषा के भीतर अपनी संस्कृति, व्यवहार, मूल्य, तर्क और विज्ञान छिपा होता है। परंतु पिछले 75 वर्षों में भारत में भाषाएं कब्रगाह बनती चली गईं। अनेक भाषाएं विलुप्त हो गईं, केवल शब्द नहीं मरे— बल्कि वह संपूर्ण जीवन-दृष्टि चली गई, जो पीढिय़ों तक व्यवहार, अनुभव और परंपरा के माध्यम से हस्तांतरित होती थी। पुस्तकों से अधिक जो ज्ञान अनुभव आधारित होता है, वह भी नष्ट हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मैकाले की शिक्षा पद्धति की देन है।

यह शिक्षा मॉडल भारतीय समाज में आपसी संबंधों और सामुदायिक जीवन को जोडऩे वाली कडिय़ों को कमजोर करता चला गया। पहले जो शिक्षा जीवन और समाज से जुड़ी होती थी, वह धीरे-धीरे केवल पाठ्यक्रम और परीक्षा केंद्रित होती गई। आज हम देखते हैं कि समाज का ढांचा, जो आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित था, उसमें दरारें आई-यह भी उस औपनिवेशिक मानसिकता की निरंतरता है।