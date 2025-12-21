यह कार्यक्रम सुशासन की दिशा में अहम कदम: मुख्य सचिव

जयपुर। जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में चल रहे शहरी समस्या समाधान शिविर को देखने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को पट्टे भी बांटे। उन्होंने कहा कि यह शिविर औपचारिकता नहीं, बल्कि सुशासन की दिशा में अहम कदम है।

जेडीए सचिव निशांत जैन ने बताया कि शिविर में लम्बित प्रकरणों के आवेदकों को उपस्थित होने के लिए मोबाइल मैसेज एवं फोन के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जा रही

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव देबाशीष पृष्टि, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव विभाग रवि जैन, जेडीसी आनंदी सहित जेडीए के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।



इन प्रकरणों का हुआ निस्तारण

-219 मामले पट्टे, 35 प्रकरण नाम हस्तांतरण के अलावा लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, उप विभाजन और पुनर्गठन के प्रकरणों का निस्तारण किया।