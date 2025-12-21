यह कार्यक्रम सुशासन की दिशा में अहम कदम: मुख्य सचिव

जयपुर। जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में चल रहे शहरी समस्या समाधान शिविर को देखने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को पट्टे भी बांटे। उन्होंने कहा कि यह शिविर औपचारिकता नहीं, बल्कि सुशासन की दिशा में अहम कदम है।
जेडीए सचिव निशांत जैन ने बताया कि शिविर में लम्बित प्रकरणों के आवेदकों को उपस्थित होने के लिए मोबाइल मैसेज एवं फोन के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जा रही
नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव देबाशीष पृष्टि, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव विभाग रवि जैन, जेडीसी आनंदी सहित जेडीए के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
इन प्रकरणों का हुआ निस्तारण
-219 मामले पट्टे, 35 प्रकरण नाम हस्तांतरण के अलावा लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, उप विभाजन और पुनर्गठन के प्रकरणों का निस्तारण किया।
शहर की कमान आपके हाथ, स्वच्छता रैंकिंग में करो सुधार
नगर निगम के विद्याधर नगर जोन में शनिवार को मुख्य सचिव वी श्रीनिवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। बाहर निकलते वक्त निगम की प्रशासक पूनम से कहा कि शहर की कमान आपके हाथ में है। जयपुर को स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर करके दिखाएं। उन्होंने सफाई व्यवस्था पर फोकस करने की बात भी कही।इससे पहले शिविर में मुख्य सचिव ने मुरारी लाल गुप्ता को लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा दिया। इसके अलावा मणिराम को उपविभाजन पत्र, बबलू को प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना के तहत 50 हजार रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान आयुक्त गौरव सैनी, अतिरिक्त आयुक्त नरेन्द्र कुमार बंसल और प्रवीण कुमार मौजूद रहे।
