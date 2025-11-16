JDA Big Action : जेडीए की बड़ी कार्रवाई, 70 बीघा में 3 अवैध कॉलोनी ध्वस्त की, हटाया अतिक्रमण

फाइल फोटो पत्रिका
JDA Big Action : जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने शनिवार को अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की। आगरा रोड पर इन्हें 70 बीघा में विकसित किया जा रहा था। वहीं, सीकर रोड पर जेडीए स्वामित्व की जमीन से अतिक्रमण हटाया। करीब दो हजार वर्ग गज जमीन पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा था। इसकी बाजार कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
पुलिस, उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि कानोता क्षेत्र के ग्राम सिंदोली में 70 बीघा कृषि भूमि पर वैशाली नगर, नमन नगर और राधा गोविन्द नगर नाम से तीन अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही थीं। इन पर पूर्व में भी जेडीए ने कार्रवाई की थी।
यहां मिट्टी-ग्रेवल की सड़कें, पत्थरगढ़ी व अन्य अवैध निर्माण किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए।
जोन आठ के खुशी विहार में अवैध निर्माण को सील कर दिया था। यहां सैटबैक कर निर्माण किया जा रहा था। वहीं, सांगानेर के रामसिंहपुरा में हरे कृष्णा होम्स, ओके प्लस ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर पेंट हाउस सील कर दिया।
