JDA Big Action : जेडीए की बड़ी कार्रवाई, 70 बीघा में 3 अवैध कॉलोनी ध्वस्त की, हटाया अतिक्रमण

JDA Big Action : जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने शनिवार को अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की। आगरा रोड पर इन्हें 70 बीघा में विकसित किया जा रहा था। वहीं, सीकर रोड पर जेडीए स्वामित्व की जमीन से अतिक्रमण हटाया। करीब दो हजार वर्ग गज जमीन पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा था। इसकी बाजार कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है।