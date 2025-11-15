Janjatiya Gaurav Divas : डूंगरपुर में सीएम भजनलाल ने दिए कई तोहफे, कहा- आदिवासियों के विकास के लिए राजस्थान सरकार कृत संकल्पित

Janjatiya Gaurav Divas : सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर डूंगरपुर में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में जनता को कई सौगातें दी। जनजातीय गौरव दिवस समारोह डूंगरपुर शहर के एसबीपी कॉलेज मैदान पर हुआ। मंच पर सीएम भजनलाल को साफा पहनाकर और तलवार भेंट कर स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर को पुष्प अर्पित किया।