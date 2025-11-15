Patrika LogoSwitch to English

Janjatiya Gaurav Divas : डूंगरपुर में सीएम भजनलाल ने दिए कई तोहफे, कहा- आदिवासियों के विकास के लिए राजस्थान सरकार कृत संकल्पित

Janjatiya Gaurav Divas : सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर डूंगरपुर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में जनता को कई सौगातें दी। साथ ही कहा आदिवासियों के विकास के लिए राजस्थान सरकार कृत संकल्पित है।

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 15, 2025

Janjatiya Gaurav Divas CM Bhajan Lal gave gifts in Dungarpur said Rajasthan government is committed to tribals development

सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Janjatiya Gaurav Divas : सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर डूंगरपुर में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में जनता को कई सौगातें दी। जनजातीय गौरव दिवस समारोह डूंगरपुर शहर के एसबीपी कॉलेज मैदान पर हुआ। मंच पर सीएम भजनलाल को साफा पहनाकर और तलवार भेंट कर स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर को पुष्प अर्पित किया।

31 कार्यों का शिलान्यास व 31 कार्यों का लोकार्पण किया

सीएम भजनलाल शर्मा इस अवसर पर जनता को कई सौगातें दी। सीएम भजनलाल ने जनजातीय समुदायों के विकास एवं कल्याण के लिए 62 करोड़ रुपए की लागत के 31 कार्यों का शिलान्यास तथा 25 करोड़ रुपए की लागत के 31 कार्यों का लोकार्पण किया। जनजाति भवन जयपुर में आईआईटी-जेईई, नीट प्रवेश परीक्षाओं व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 60 छात्राओं के आवासीय बैच की शुरूआत की।

204 करोड़ रुपए ट्रांसफर

सीएम भजनलाल ने 12 हजार जनजाति छात्र-छात्राओं को स्कूल ड्रेस के लिए व स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री के लिए 4 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित किया। 53,466 कृषि क्षेत्र के लाभार्थियों को 204 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए।

आदिवासियों ने दुनिया को जीना सिखाया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि आदिवासियों ने सदियों से प्रकृति और संस्कृति को सहेज कर रखा है। जल-जंगल-जीवन से संतुलन बनाकर दुनिया को जीना सिखाया। सरकार इन परम्पराओं को सहेजने के साथ दुनिया के सामने रखेगी। सीएम भजनलाल ने कहा सरकार आदिवासियों के विकास के लिए कृत संकल्पित है।

अंग्रेजों से आजाद करने में आदिवासियों का बड़ा योगदान

सीएम भजनलाल ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की 562 रियासतों को एक कर एकता का संदेश दिया। बिरसा मुंडा ने भी सिर्फ 15 वर्ष की आयु में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर देश में क्रांति जगाई। वागड़ में आदिवासी संत गोविंद गुरु महाराज ने मानगढ़ धाम से आवाज उठाई। देश को अंग्रेजों से आजाद करने में आदिवासियों का बड़ा योगदान है।

छह विभूतियों को जनजाति गौरव का सम्मान

सीएम भजनलाल ने आगे कहा कि हमने जनजाति छात्रावासों और खेल अकादमी का भत्ता बढ़ाया है। आदिवासी किसानों को निशुल्क मक्का बीज के किट वितरित किए हैं। जनजाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाएं और छह विभूतियों को जनजाति गौरव से सम्मानित किया।

जनजाति वर्ग के विकास के लिए राज्य सरकार कटिबंध

इस अवसर पर जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान की कहानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा जनजाति वर्ग के विकास के लिए राज्य सरकार कटिबंध है। आदिवासी की मूलभूत सुविधाएं के लिए सरकार काम कर रही है।

