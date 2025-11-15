डूंगरपुर में सीएम भजनलाल के कार्यक्रम की अनोखी तैयारियां, जर्मन डोम में आज होगा जनजातीय गौरव दिवस

CM Bhajanlal Dungarpur Visit : करीब एक वर्ष के लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर आ रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस 2025 जननायक बिरसा मुंड़ा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर शनिवार को डूंगरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री के आतिथ्य में हो रहे कार्यक्रम की सबसे खास बात ये है कि पहली बार जर्मन डोम लगाया जा रहा है, जो मौसम के अनुकूल है तथा इस पर तेज हवाएं और बारिश भी असर नहीं करती है।