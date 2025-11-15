डूंगरपुर में सीएम भजनलाल के कार्यक्रम की अनोखी तैयारियां, जर्मन डोम में आज होगा जनजातीय गौरव दिवस

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो - ANI
CM Bhajanlal Dungarpur Visit : करीब एक वर्ष के लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर आ रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस 2025 जननायक बिरसा मुंड़ा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर शनिवार को डूंगरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री के आतिथ्य में हो रहे कार्यक्रम की सबसे खास बात ये है कि पहली बार जर्मन डोम लगाया जा रहा है, जो मौसम के अनुकूल है तथा इस पर तेज हवाएं और बारिश भी असर नहीं करती है।
इससे पूर्व विधानसभा चुनाव में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री की स्पोर्ट्स कॉपलेक्स परिसर में हुई चुनावी सभा में भी जर्मन डोम लगाया गया था। पर, वह महज 100 गुणा 100 का था। इस बार 132 गुणा 600 एवं 100 गुना 600 के दो डोम सजाए जा रहे हैं। आयोजन स्थल एसबीपी कॉलेज ग्राउण्ड में आने वाले लोगों को कुर्सियों पर बैठाया जाएगा। आयोजन स्थल पर 25 से 30 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सभा स्थल पर सजावट के लिए आर्टिफिशल फूलों के साथ रतलाम से विशेष फूलों की व्यवस्था की गई हैं।
जनजातीय गौरव वर्ष 2025 के तहत गरिमामय राज्य स्तरीय शोभायात्रा सुबह साढ़े आठ बजे शहर के लक्ष्मण मैदान से एसबीपी कॉलेज मैदान तक निकलेगी। इसमें सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों के साथ स्काउट-गाइड आदि शामिल होंगे।
एसबीपी कॉलेज परिसर में बन रहे सभा स्थल में दो डोम पाण्डाल लगाए बनाए जा रहे हैं। इसमें एक बड़ा डोम हैं, जहां अग्रभाग में सीएम सहित अन्य मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों के लिए मंच बनाया जा रहा है। वहीं, सभा स्थल से सटा ही एक अन्य डोम 100 गुणा 600 का बनाया है। यहां भी लोगों की बैठक व्यवस्था रहेगी। दोनों पाण्डाल में मुख्यमंत्री की सभा का लाइव प्रसारण के लिए 16 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है। इसके लिए विशेष इंटरनेट हॉटलाइन के भी बंदोबस्त किए हैं।
मुख्यमंत्री की सभा एसबीपी कॉलेज मैदान में होगी। इससे पूर्व वह रिजर्व पुलिस लाइन मैदान में हेलीकाप्टर से पहुंचेंगे। इसके लिए यहां सीमेंट टाइल्स लगाकर डस्टप्रूफ हेलीपेड बनाया गया है, जिससे लेडिंग के समय धूल नहीं उड़े। हेलीपेड से मुख्यमंत्री को सड़क मार्ग से सीधे एसबीपी कॉलेज लाने के लिए पुलिस लाइन के अंदर ही पूर्व से ही बनी टूटी-फूटी सड़क को नई डामर बना दी है तथा यह सीधे कॉलेज की चारदीवारी में आकर खत्म हो रही है।
1- रिजर्व पुलिस लाइन से छू रही कॉलेज की चारदीवारी के पास सीएम के लिए अलग गेट होगा। यहां से किसी अन्य को प्रवेश-निकासी नहीं होगी।
2- एसबीपी कॉलेज के शास्त्री कॉलोनी मार्ग पर स्थित गेट से वीआईपी, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा पासयुक्त लोगों का प्रवेश होगा।
3- वीरबाला कालीबाई कन्या महाविद्यालय के मुख्यद्वार के पास एवं गुजराती पाटीदार छात्रावास के ठीक पास बनाए गए अस्थायी प्रवेश मार्ग से आमजन को प्रवेश एवं निकासी दी जाएगी।
बाहर से आने वाले वाहनों की पार्किंग के बंदोबस्त स्पोर्ट्स कॉपलेक्स तथा माथुगामड़ा मार्ग पर स्थित कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में किए जाने की तैयारियां की जा रही है। वहीं, सभा आयोजन दौरान शास्त्री कॉलोनी मार्ग पर एकतरफा यातायात बंदोबस्त भी हो सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
डूंगरपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग