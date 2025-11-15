Anta By-Election Result : कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया की जीत से सब चौंके, जानिए भाजपा की जीती बाजी कैसे पलटी

अंता उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया। फोटो पत्रिका
Anta By-Election Result : बारां में अंता उपचुनाव रिजल्ट में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। भाजपा के मोरपाल सुमन सहित भाजपा के दिग्गज नेता अंता उपचुनाव के रिजल्ट को देखकर हैरान रह गए। ऐसा लगता है कि अंता उपचुनाव में इस बार एक नए समीकरण ने काम किया है। बारां में अंता उपचुनाव में इस बार दोनों दलों के परंपरागत जातिगत समीकरण गड़बड़ा गए। कहीं निर्दलीय ने कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान किया, तो कहीं भाजपा के परंपरागत वोट प्रमोद जैन भाया की तरफ चले गए। बूथ और क्षेत्रवार जातिगत समीकरणों के आधार पर पत्रिका ने उम्मीदवारों को मिले वोटों का विश्लेषण राजनीतिज्ञों से करवाया।
कांग्रेस का परंपरागत मुस्लिम वोट का भी बड़ा हिस्सा इस बार निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ चला गया। मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस को करीब 50 फीसदी ही वोट मिले, वहीं निर्दलीय को 45 फीसदी। वहीं मीणा बाहुल्य क्षेत्रों में भी नरेश को एकतरफा वोट मिले।
अनुसूचित जाति के वोटों में भी नरेश मीणा ने सेंध मारी। गुर्जर बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस को करीब 50 फीसदी वोट मिले। अंता, मांगरोल और सीसवाली शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के मतदाताओं का झुकाव भाजपा की तरफ रहा है।
विश्लेषकों के अनुसार नागर-धाकड़ बाहुल्य इलाके भाजपा के परंपरागत वोट बैंक माने जाते थे। इस बार यहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को अच्छे वोट मिले। नरेश को भी समर्थन मिला। इसका कारण पिछले साल जिले में हुए घटनाक्रम से नाराजगी मानी जा रही है। इसके अलावा समाज के प्रभावशाली नेताओं को तव्वजो नहीं देना भी एक कारण माना जा रहा है।
अंता विधानसभा उपचुनाव में शुक्रवार को कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,612 वोटों से हराया। भाया को 69,571 वोट मिले, वहीं भाजपा के मोरपाल को 53,959 और निर्दलीय नरेश मीणा को 53,800 वोट। लगातार पांचवीं बार अंता से मैदान में उतरे भाया की यह तीसरी जीत है। वर्ष 2003 से 2008 तक वे बारां से निर्दलीय विधायक रहे। हार के बाद समर्थकों के साथ भाया के घर की तरफ जाने की कोशिश करते नरेश मीणा को कोतवाली पुलिस ने रोक लिया।
