Anta By-Election Result : कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया की जीत से सब चौंके, जानिए भाजपा की जीती बाजी कैसे पलटी

Anta By-Election Result : अंता उपचुनाव के रिजल्ट में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। भाजपा के मोरपाल सुमन सहित भाजपा के दिग्गज नेता अंता उपचुनाव के रिजल्ट को देखकर हैरान रह गए। ऐसा लगता है कि अंता उपचुनाव में इस बार एक नए समीकरण ने काम किया है। आइए जानें।

2 min read
जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 15, 2025

Anta By-Election Result Congress Pramod Jain Bhaiya victory surprised everyone Know what manipulation took place
Play video

अंता उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया। फोटो पत्रिका

Anta By-Election Result : बारां में अंता उपचुनाव रिजल्ट में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। भाजपा के मोरपाल सुमन सहित भाजपा के दिग्गज नेता अंता उपचुनाव के रिजल्ट को देखकर हैरान रह गए। ऐसा लगता है कि अंता उपचुनाव में इस बार एक नए समीकरण ने काम किया है। बारां में अंता उपचुनाव में इस बार दोनों दलों के परंपरागत जातिगत समीकरण गड़बड़ा गए। कहीं निर्दलीय ने कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान किया, तो कहीं भाजपा के परंपरागत वोट प्रमोद जैन भाया की तरफ चले गए। बूथ और क्षेत्रवार जातिगत समीकरणों के आधार पर पत्रिका ने उम्मीदवारों को मिले वोटों का विश्लेषण राजनीतिज्ञों से करवाया।

मुस्लिम वोटर ने निर्दलीय प्रत्याशी को किया वोट

कांग्रेस का परंपरागत मुस्लिम वोट का भी बड़ा हिस्सा इस बार निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ चला गया। मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस को करीब 50 फीसदी ही वोट मिले, वहीं निर्दलीय को 45 फीसदी। वहीं मीणा बाहुल्य क्षेत्रों में भी नरेश को एकतरफा वोट मिले।

अनुसूचित जाति के वोटों में भी नरेश मीणा ने मारी सेंध

अनुसूचित जाति के वोटों में भी नरेश मीणा ने सेंध मारी। गुर्जर बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस को करीब 50 फीसदी वोट मिले। अंता, मांगरोल और सीसवाली शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के मतदाताओं का झुकाव भाजपा की तरफ रहा है।

नागर-धाकड़ों के वोट भाया को

विश्लेषकों के अनुसार नागर-धाकड़ बाहुल्य इलाके भाजपा के परंपरागत वोट बैंक माने जाते थे। इस बार यहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को अच्छे वोट मिले। नरेश को भी समर्थन मिला। इसका कारण पिछले साल जिले में हुए घटनाक्रम से नाराजगी मानी जा रही है। इसके अलावा समाज के प्रभावशाली नेताओं को तव्वजो नहीं देना भी एक कारण माना जा रहा है।

अंता उपचुनाव : प्रमोद जैन भाया ने भाजपा के मोरपाल सुमन को हराया

अंता विधानसभा उपचुनाव में शुक्रवार को कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,612 वोटों से हराया। भाया को 69,571 वोट मिले, वहीं भाजपा के मोरपाल को 53,959 और निर्दलीय नरेश मीणा को 53,800 वोट। लगातार पांचवीं बार अंता से मैदान में उतरे भाया की यह तीसरी जीत है। वर्ष 2003 से 2008 तक वे बारां से निर्दलीय विधायक रहे। हार के बाद समर्थकों के साथ भाया के घर की तरफ जाने की कोशिश करते नरेश मीणा को कोतवाली पुलिस ने रोक लिया।

राजस्थान में तबादलों पर शिक्षा विभाग का नया आदेश, शिक्षकों का होगा बड़ा नुकसान, जानें कैसे
भरतपुर
Rajasthan Education Department has issued a New Order on Transfers teachers big loss know

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

15 Nov 2025 07:26 am

15 Nov 2025 07:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Anta By-Election Result : कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया की जीत से सब चौंके, जानिए भाजपा की जीती बाजी कैसे पलटी

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

अंता उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया की जीत ने बदले सियासी समीकरण, भाजपा की ये चूक बनी हार की बड़ी वजह

Pramod-Jain-Bhaya-2
जयपुर

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – काठ की हांडी

Gulab-Kothari
ओपिनियन

Fastag : फास्टैग पर नया अपडेट, वाहनों चालकों को आज से मिली बड़ी राहत, अब देना होगा ये टोल

Fastag New Update vehicle drivers big relief from today
जयपुर

Patrika National Book Fair: जवाहर कला केन्द्र में पत्रिका नेशनल बुक फेयर आज से, 23 नवंबर तक आयोजन, 9 दिन साहित्य, शिक्षा और मनोरंजन का संगम

जयपुर

मौसम विभाग का पूर्वानुमान: 21 से 27 नवंबर को बारिश की संभावना, आज राजस्थान के 3 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट

जयपुर
