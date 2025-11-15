Anta By-Election Result : कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया की जीत से सब चौंके, जानिए भाजपा की जीती बाजी कैसे पलटी

Anta By-Election Result : बारां में अंता उपचुनाव रिजल्ट में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। भाजपा के मोरपाल सुमन सहित भाजपा के दिग्गज नेता अंता उपचुनाव के रिजल्ट को देखकर हैरान रह गए। ऐसा लगता है कि अंता उपचुनाव में इस बार एक नए समीकरण ने काम किया है। बारां में अंता उपचुनाव में इस बार दोनों दलों के परंपरागत जातिगत समीकरण गड़बड़ा गए। कहीं निर्दलीय ने कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान किया, तो कहीं भाजपा के परंपरागत वोट प्रमोद जैन भाया की तरफ चले गए। बूथ और क्षेत्रवार जातिगत समीकरणों के आधार पर पत्रिका ने उम्मीदवारों को मिले वोटों का विश्लेषण राजनीतिज्ञों से करवाया।