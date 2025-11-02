Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

राजस्थान में इंदिरा गांधी की प्रतिमा खंडित, कांग्रेसजनों में भारी आक्रोश, अशोक गहलोत ने कही बड़ी बात

Rajasthan : बाड़मेर सर्किट हाउस के पास स्थित इंदिरा सर्कल पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को खंडित किया गया। जिसके बाद कांग्रेसजनों में आक्रोश फैल गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने इस घटना की तीखी निंदा की है।

3 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 02, 2025

Barmer Indira Gandhi statue vandalized Congress members furious Ashok Gehlot says It is a highly condemnable incident

इंदिरा गांधी की खंडित प्रतिमा ठीक करता कलाकार, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत। फोटो पत्रिका

Rajasthan : बाड़मेर सर्किट हाउस के पास स्थित इंदिरा सर्कल पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को खंडित किया गया। जिसके बाद कांग्रेसजनों में आक्रोश फैल गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने इस घटना की तीखी निंदा की है। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि बाड़मेर में सर्किट हाउस के पास देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मूर्ति को खंडित किए जाने की खबर चिंताजनक है। इंदिरा जी ने देश का मान बढ़ाया एवं भारत की एकता-अखंडता के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। आने वाली पीढ़ियां इंदिरा जी जैसी महान शख्सियत से प्रेरणा लें इसलिए ऐसी प्रतिमाओं का निर्माण कराया जाता है। उनके बलिदान दिवस के अगले ही दिन ऐसी घटना होना बेहद निंदनीय है।

अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि बाड़मेर पुलिस को अविलंब ऐसा कृत्य करने वाले असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार करना चाहिए। भाजपा सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन महान नेताओं ने देश का गौरव बढ़ाया उनकी याद में बनाई प्रतिमाएं सुरक्षित रहें तथा उनका अपमान न हो।

इंदिरा गांधी की प्रतिमा खंडित, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा

बाड़मेर सर्किट हाउस के पास स्थित इंदिरा सर्कल पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को अज्ञात समाजकंटकों ने खंडित कर दिया। घटना का पता चलते ही शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है। प्रतिमा को अस्थायी रूप से सुधार भी दिया गया। प्रतिमा खंडित होने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की भारी भीड़ मौके पर एकत्र हो गई। सबने घटना को इंदिरा गांधी के अपमान से जोड़ते हुए कड़ी निंदा की। कांग्रेसजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना को ज्ञापन सौंपकर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही इंदिरा सर्कल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की अपील भी की।

नगर परिषद की अनदेखी

सर्किट हाउस के समीप यह सर्कल पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की स्मृति में बनाया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। आरंभ में इसका सौंदर्यीकरण भी हुआ, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही के चलते आज यह उपेक्षा और अव्यवस्था का शिकार है। कांग्रेस कार्यकर्ता केवल इंदिरा गांधी की जयंती और पुण्यतिथि पर यहां आकर इसकी देख-रेख करते हैं।

नाक का हिस्सा टूटा मिला

जिला कांग्रेस संगठन मंत्री मेवाराम सोनी ने बताया कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। मौके पर पहुंचने पर देखा कि इंदिरा गांधी की नाक का हिस्सा जमीन पर पड़ा था। यह बेहद दुखद है। हमने एसपी को ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है और सर्कल पर सीसीटीवी लगाने की बात रखी है।

सोशल मीडिया पर भी गूंजा आक्रोश

घटना के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कांग्रेस के मध्यप्रदेश प्रभारी व बायतु विधायक हरीश चौधरी ने लिखा यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, यह हमारे समाज के बदलते चिंताजनक रुख का संकेत है। हमें सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने पोस्ट किया कि यह हमला सिर्फ एक प्रतिमा पर नहीं, बल्कि भारत की नारी शक्ति और दृढ़ नेतृत्व के प्रतीक पर है। इसके अलावा पूर्व विधायक मेवाराम जैन, लक्ष्मणसिंह गोदारा, ठाकराराम माली समेत अनेक नेताओं ने भी इस कृत्य की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की।

जांच पड़ताल के लिए बनाई विशेष टीम

प्रतिमा खंडित करने का मामला सामने आने के बाद उसे तत्काल ठीक करवा लिया गया है। आरोपियों की जांच पड़ताल के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है, जांच पड़ताल कर रहे हैं। नरेंद्रसिंह मीना, एसपी, बाड़मेर

ये भी पढ़ें

नीरजा मोदी स्कूल हादसा : मां की चीखों से गूंज रहा था अस्पताल का हर कोना, चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे पिता
जयपुर
Jaipur Neerja Modi School Tragedy Mother screams echoed throughout hospital while father silently wiped away tears

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Nov 2025 01:05 pm

Published on:

02 Nov 2025 11:11 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान में इंदिरा गांधी की प्रतिमा खंडित, कांग्रेसजनों में भारी आक्रोश, अशोक गहलोत ने कही बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव: 20 हलवाई 96 घंटे में तैयार करेंगे 140 क्विंटल प्रसाद, झूले और दुकानें सजने लगी

Rajasthan Balotra
बाड़मेर

Bajrang Pashu Mela : पुष्कर मेले के बाद अब बजरंग पशु मेला की होगी धूम, 9 से 15 नवंबर तक आएंगे कई राज्यों से व्यापारी

Barmer Sindhari Bajrang Pashu Mela After Pushkar Fair 9-15 November arrive several states Traders
बाड़मेर

Barmer: शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक हरकत, नशे में धुत शिक्षक गैलरी में मिला, छात्रा की कॉपी पर लिखे अपने नंबर

drunk teacher in school
बाड़मेर

राजस्थान में नाइट टूरिज्म का नया डेस्टिनेशन हब बन रहा जैसलमेर

समाचार

बाड़मेर का इंटरनेशनल तस्कर गिरफ्तार: 8 साल तक पाकिस्तान से लाया हेरोइन, नशे की कमाई से रिश्तेदारों-परिजनों को दिलाए ट्रक

International smuggler
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.