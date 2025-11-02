राजस्थान में इंदिरा गांधी की प्रतिमा खंडित, कांग्रेसजनों में भारी आक्रोश, अशोक गहलोत ने कही बड़ी बात

इंदिरा गांधी की खंडित प्रतिमा ठीक करता कलाकार, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत। फोटो पत्रिका
Rajasthan : बाड़मेर सर्किट हाउस के पास स्थित इंदिरा सर्कल पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को खंडित किया गया। जिसके बाद कांग्रेसजनों में आक्रोश फैल गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने इस घटना की तीखी निंदा की है। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि बाड़मेर में सर्किट हाउस के पास देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मूर्ति को खंडित किए जाने की खबर चिंताजनक है। इंदिरा जी ने देश का मान बढ़ाया एवं भारत की एकता-अखंडता के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। आने वाली पीढ़ियां इंदिरा जी जैसी महान शख्सियत से प्रेरणा लें इसलिए ऐसी प्रतिमाओं का निर्माण कराया जाता है। उनके बलिदान दिवस के अगले ही दिन ऐसी घटना होना बेहद निंदनीय है।
अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि बाड़मेर पुलिस को अविलंब ऐसा कृत्य करने वाले असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार करना चाहिए। भाजपा सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन महान नेताओं ने देश का गौरव बढ़ाया उनकी याद में बनाई प्रतिमाएं सुरक्षित रहें तथा उनका अपमान न हो।
बाड़मेर सर्किट हाउस के पास स्थित इंदिरा सर्कल पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को अज्ञात समाजकंटकों ने खंडित कर दिया। घटना का पता चलते ही शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है। प्रतिमा को अस्थायी रूप से सुधार भी दिया गया। प्रतिमा खंडित होने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की भारी भीड़ मौके पर एकत्र हो गई। सबने घटना को इंदिरा गांधी के अपमान से जोड़ते हुए कड़ी निंदा की। कांग्रेसजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना को ज्ञापन सौंपकर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही इंदिरा सर्कल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की अपील भी की।
सर्किट हाउस के समीप यह सर्कल पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की स्मृति में बनाया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। आरंभ में इसका सौंदर्यीकरण भी हुआ, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही के चलते आज यह उपेक्षा और अव्यवस्था का शिकार है। कांग्रेस कार्यकर्ता केवल इंदिरा गांधी की जयंती और पुण्यतिथि पर यहां आकर इसकी देख-रेख करते हैं।
जिला कांग्रेस संगठन मंत्री मेवाराम सोनी ने बताया कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। मौके पर पहुंचने पर देखा कि इंदिरा गांधी की नाक का हिस्सा जमीन पर पड़ा था। यह बेहद दुखद है। हमने एसपी को ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है और सर्कल पर सीसीटीवी लगाने की बात रखी है।
घटना के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कांग्रेस के मध्यप्रदेश प्रभारी व बायतु विधायक हरीश चौधरी ने लिखा यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, यह हमारे समाज के बदलते चिंताजनक रुख का संकेत है। हमें सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।
सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने पोस्ट किया कि यह हमला सिर्फ एक प्रतिमा पर नहीं, बल्कि भारत की नारी शक्ति और दृढ़ नेतृत्व के प्रतीक पर है। इसके अलावा पूर्व विधायक मेवाराम जैन, लक्ष्मणसिंह गोदारा, ठाकराराम माली समेत अनेक नेताओं ने भी इस कृत्य की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की।
प्रतिमा खंडित करने का मामला सामने आने के बाद उसे तत्काल ठीक करवा लिया गया है। आरोपियों की जांच पड़ताल के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है, जांच पड़ताल कर रहे हैं। नरेंद्रसिंह मीना, एसपी, बाड़मेर
