राजस्थान में इंदिरा गांधी की प्रतिमा खंडित, कांग्रेसजनों में भारी आक्रोश, अशोक गहलोत ने कही बड़ी बात

Rajasthan : बाड़मेर सर्किट हाउस के पास स्थित इंदिरा सर्कल पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को खंडित किया गया। जिसके बाद कांग्रेसजनों में आक्रोश फैल गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने इस घटना की तीखी निंदा की है। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि बाड़मेर में सर्किट हाउस के पास देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मूर्ति को खंडित किए जाने की खबर चिंताजनक है। इंदिरा जी ने देश का मान बढ़ाया एवं भारत की एकता-अखंडता के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। आने वाली पीढ़ियां इंदिरा जी जैसी महान शख्सियत से प्रेरणा लें इसलिए ऐसी प्रतिमाओं का निर्माण कराया जाता है। उनके बलिदान दिवस के अगले ही दिन ऐसी घटना होना बेहद निंदनीय है।