जयपुर

Jaipur SMS Hospital Fire Update : अशोक गहलोत बोले, घटना की न्यायिक जांच हो, बैरवा व बेढम ने किया पलटवार

Jaipur SMS Hospital Fire Update : जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में एक दर्दनाक हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई। आग से हुई मौत पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने घटना की न्यायिक जांच की मांग उठाई। साथ ही भजनलाल सरकार पर तंज कसे। इस पर राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा व मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस व अशोक गहलोत पर पलटवार किया। जानें क्या कहा?

2 min read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 06, 2025

Jaipur SMS Hospital Fire Update Ashok Gehlot said judicial inquiry into incident Prem Chand Bairwa and Jawahar Singh Bedham retorted

अशोक गहलोत, राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा व मंत्री जवाहर सिंह बेढम। फोटो पत्रिका

Jaipur SMS Hospital Fire Update : जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में एक दर्दनाक हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई। आग से हुई मौत पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने घटना की न्यायिक जांच की मांग उठाई। साथ ही भजनलाल सरकार पर तंज कसे। इस पर राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा व मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस व अशोक गहलोत पर पलटवार किया।

'मृतकों के परिवारों का कहना, उन्हें नहीं पता शव कहां हैं? '

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल का दौरा किया, जहां आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई। मौके पर हालात को देखकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा और राजस्थान पर जमकर बरसे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, हम मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से बात करेंगे। हमें बहुत दुख है कि कोई भी जांच की बात नहीं कर रहा है। मृतकों के परिवारों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि शव कहां हैं। यह बहुत बुरी स्थिति है। यहां कोई मंत्री नहीं है, कोई सरकारी अधिकारी नहीं है। ऐसी घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कारणों की जांच के लिए एक समिति बनाई - प्रेम चंद बैरवा

अशोक गहलोत के इस बयान के बाद भाजपा के नेताओं ने अशोक गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए उन पर पलटवार किया। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने SMS अस्पताल के ICU वार्ड में आग लगने की घटना पर कहा, मुख्यमंत्री और हम सभी कल रात यहां आए और मुख्यमंत्री ने कारणों की जांच के लिए एक समिति बनाई है। मुख्यमंत्री इस बारे में चिंतित हैं, हम मृतकों के परिवारों को हरसंभव राहत प्रदान करने के लिए काम करेंगे।

मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा, कांग्रेस पार्टी असंवेदनशील

वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा, कांग्रेस पार्टी असंवेदनशील हो गई है। आग की घटना की सूचना मिलते ही हम अस्पताल गए। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और हमने स्थिति का जायजा लिया। हम पीड़ित परिवारों से मिले। यह बहुत दुखद घटना है।

सरकार असंवेदनशील - गोविंद सिंह डोटासरा

उधर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने SMS अस्पताल के ICU वार्ड में आग लगने की घटना पर कहा, सरकार की लापरवाही के कारण लोगों की मौत हुई है। सरकार असंवेदनशील है, पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कहीं आग लगने के कारण तो कहीं एक्सपायर्ड दवाइयों के कारण लोगों की मौत हो रही है लेकिन सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। हम देख रहे हैं कि पिछले 6-7 दिनों में कफ सिरप से लोगों की मौत हुई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। अगर पर्ची से सरकार बनेगी तो यही हाल होगा, इसलिए प्रधानमंत्री को समय रहते इस पर्ची वाली सरकार को हटाना चाहिए।

Updated on:

06 Oct 2025 02:32 pm

Published on:

06 Oct 2025 02:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur SMS Hospital Fire Update : अशोक गहलोत बोले, घटना की न्यायिक जांच हो, बैरवा व बेढम ने किया पलटवार

