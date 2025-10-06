SMS Hospital Fire : एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर आइसीयू में कैसे लगी आग? ICU इंचार्ज ने किया खुलासा

SMS Hospital Fire : सवाईमानसिंह अस्पताल जयपुर के ट्रोमा सेंटर के सेकंड फ्लोर पर रविवार देर रात 11.30 बजे आइसीयू में आग लग गई। आग अतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में 8 गंभीर मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में दो महिलाएं और चार पुरुष मरीज हैं। आईसीयू में भर्ती कुछ मरीजों ने बताया कि धुआं उठते ही काफी देर पहले इसकी सूचना आईसीयू में मौजूद स्टाफ और वार्ड बॉय को दी थी। अब सवाल है कि एसएमएस अस्पताल में आग कैसे लगी। आईसीयू इंचार्ज दीनदयाल ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है।