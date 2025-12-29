नववर्ष से पहले रामदेवरा में आस्था का सैलाब, सर्दी भी नहीं बनी बाधा

स्थानीय व्यापारियों के अनुसार नववर्ष सीजन में लाखों रुपए का व्यापार होने की संभावना है। हाईवे, पोकरण रोड और नाचना रोड स्थित होटल व रिसॉर्ट पर्यटकों से भरने लगे हैं। जैसलमेर के कई होटलों में बुकिंग फुल होने के कारण पर्यटक रामदेवरा में ठहर रहे हैं, जिससे स्थानीय होटल कारोबारियों और छोटे व्यवसायियों को लाभ मिल रहा है। जैसलमेर जाने वाले बड़ी संख्या में यात्री रामदेवरा में रुककर बाबा रामदेव से जुड़े धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलों और देवी मंदिरों का भ्रमण कर रहे हैं। धार्मिक पर्यटन के साथ रामदेवरा का ऐतिहासिक और सामरिक महत्व भी पर्यटकों को रिझा रहा है।