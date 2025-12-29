29 दिसंबर 2025,

सोमवार

समाचार

नववर्ष से पहले रामदेवरा में आस्था का सैलाब, सर्दी भी नहीं बनी बाधा

सर्द मौसम के बावजूद धार्मिक नगरी रामदेवरा में श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। वर्ष के अंतिम दिनों में बाबा रामदेव समाधि स्थल पर रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

Google source verification

बाड़मेर

image

Yogendra Kumar Sen

Dec 29, 2025

सर्द मौसम के बावजूद धार्मिक नगरी रामदेवरा में श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। वर्ष के अंतिम दिनों में बाबा रामदेव समाधि स्थल पर रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नववर्ष की शुरुआत बाबा रामदेव के आशीर्वाद के साथ करने की भावना के चलते समाधि स्थल और मंदिर मार्ग पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जिससे क्षेत्र में धार्मिक उत्सव जैसा माहौल बन गया है।

आगामी दो दिनों में नववर्ष से पूर्व हजारों श्रद्धालुओं के रामदेवरा पहुंचने की संभावना है, लेकिन बढ़ती भीड़ के अनुपात में सुरक्षा और यातायात को लेकर कोई विशेष इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। सड़कों पर पार्किंग के नाम पर वाहनों को जबरन रोकने की गतिविधियां खुले-आम जारी हैं। इससे यातायात बाधित हो रहा है और अव्यवस्था की स्थिति बन रही है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आमद से कस्बे के मुख्य बाजारों में रौनक लौट आई है। खानपान, प्रसाद, मनिहारी, मिट्टी के बर्तन, होटल और ढाबों से जुड़े कारोबार में तेजी आई है।

स्थानीय व्यापारियों के अनुसार नववर्ष सीजन में लाखों रुपए का व्यापार होने की संभावना है। हाईवे, पोकरण रोड और नाचना रोड स्थित होटल व रिसॉर्ट पर्यटकों से भरने लगे हैं। जैसलमेर के कई होटलों में बुकिंग फुल होने के कारण पर्यटक रामदेवरा में ठहर रहे हैं, जिससे स्थानीय होटल कारोबारियों और छोटे व्यवसायियों को लाभ मिल रहा है। जैसलमेर जाने वाले बड़ी संख्या में यात्री रामदेवरा में रुककर बाबा रामदेव से जुड़े धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलों और देवी मंदिरों का भ्रमण कर रहे हैं। धार्मिक पर्यटन के साथ रामदेवरा का ऐतिहासिक और सामरिक महत्व भी पर्यटकों को रिझा रहा है।

