MP हाईकोर्ट ने दिए कलेक्टर-संभागायुक्त के खिलाफ जांच के आदेश, कोर्ट से छल करने का आरोप

मामला श्योपुर नगर परिषद के चुनाव से जुड़ा है, जहां निर्वाचित प्रतिनिधि अंतरिम आदेश के कारण पद से बाहर हैं, जबकि सरकार मामले को बार-बार टालने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने कहा कि यह एक अजीबोगरीब स्थिति है। एक तरफ अंतरिम आदेश के कारण निर्वाचित प्रतिनिधि पद से बाहर हैं, दूसरी तरफ राज्य सरकार और उसके अधिकारी मामले को टालने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट इस रिवीजन को जल्द निपटाना चाहता है, लेकिन सरकार की 'गैर-जिम्मेदाराना' रवैये के कारण सुनवाई टल रही है। कोर्ट ने चिंता जताई, क्या हमें राजस्व संभाग के कमिश्नर स्तर के अधिकारियों से निष्पक्षता की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए?