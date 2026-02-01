व्हाट्सएप पर बना नकली कोर्टरूम, वीडियो कॉल पर ठगों की निगरानी में रहे बुजुर्ग डॉक्टर 2.52 लूटे

विंडसर हिल्स, एच 36 डुप्लेस (सिरोल) निवासी नारायण महादेव टिकेकर ने पुलिस को बताया, 28 जनवरी को मोबाइल पर व्हाटसएप कॉल आया। उसे रिसीव करने पर स्क्रीन पर कोर्ट रुम दिखा उसमें जज, वकील, पुलिस अधिकारी दिख रहे थे। कॉल करने वाले ने खुद को विजय खन्ना सीबीआइ अधिकारी मुंबई बताकर कहा आप मनी लॉड्रिंग में शामिल है 5 लाख रुपए कमीशन लेकर आपने केनरा बैंक में खाता खुलवाया है उसमें आपका आधार कार्ड और आपका फोन नंबर 7738941379का इस्तेमाल हुआ है। इस खाते में 20 लाख रुपए मनी लॉड्रिंग से आए हैं।

अदालत का डऱ दिखाया: डॉ. टिकेकर ने केनरा बैंक में खाता, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर सब झूठी बताया तो फोन करने वाले ने कहा इसीलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। कोर्ट से उन्हें समंस जाएगा, फोन पर जांच होगी फिर उसने सीनियर बताकर जार्ज मैथ्यु नाम के व्यक्ति से बात कराई। इन लोगों ने वेरीफिकेशन के नाम पर व्यक्तिगत, पारिवारिक और संपति की जानकारी ली।

23 दिन निगरानी, 5 बार में लूटा

ठगों ने डॉ. टिकेकर के एसबीआइ, एचडीएफसी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक खातों का हिसाब किताब लिया। म्यूचलफंड और एफडीआर तुडवाने को कहा विडियो कॉल पर लगातार उनकी निगरानी की। उन्हें चुपचाप काम करने को कहा। किसी को कुछ बताने पर बदमाश तुरंत गिरफ्तारी की धमकी देते रहे। उनसे पांच बार में 2.52 करोड रुपए ऑनलाइन लूटे।