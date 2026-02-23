ग्वालियर में पानी का ‘अमृत’ बन गया जहर! हर साल 3.90 करोड़ मोटर मरम्मत पर उड़ाते, फिर भी गंदा-बदबूदार पानी

शहर में शुद्ध पेयजल सप्लाई के नाम पर नगर निगम हर साल करोड़ों रुपये लुटा रहा है, लेकिन जनता को मिल रहा है गंदा, बदबूदार और कई जगहों पर बिल्कुल पानी नहीं। अमृत योजना से टंकी और तिघरा प्लांट का साफ पानी पहुंच चुका है, फिर भी बोरवेलों (मोटर) से गंदगी की सप्लाई जारी है। पीएचई के सैंपल में पानी फेल होने के बावजूद ठेकेदार और अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, और 5 लाख से ज्यादा आबादी इस जहर के पानी पर निर्भर है।जबकि बोरवेल (मोटर) में मरम्मत के नाम पर हर साल लाखों रुपए और बिजली बिल के नाम करोड़ों रुपए खर्च हो रहे है। इन सबके बाद भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है।