पीठाधीश्वर स्वामी आनंद ने RSS को बताया ‘रसूल सेवक संघ’, BJP बनी ‘भीम जनता पार्टी’

आगे स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि जिस तरह चाणक्य ने घनानंद की सत्ता को खत्म किया था उसी तरह हम मोदी की सत्ता को खत्म करेंगे।स्वामी जी ने कहा सवर्ण समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह एक नहीं है। लेकिन हमें एकता दिखानी होगी। यदि सवर्णों की जरूरत आपको नहीं है तो हमें भी आपकी जरूरत नहीं है। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। 8 मार्च को दिल्ली में बड़ा आंदोलन रखा गया है, इसमें 15 लाख लोग देश भर से पहुंच रहे हैं।