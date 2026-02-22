पंजीयन विभाग से रेट लिस्ट गायब, पारदर्शिता पर उठे सवाल

संपदा-2 सॉफ्टवेयर से रजिस्ट्री प्रक्रिया

पंजीयन विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए संपदा-2 सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। इसमें स्टांप ड्यूटी चोरी और संपत्ति विक्रय में फर्जीवाड़े पर रोक के दावे किए गए हैं। रजिस्ट्री पेश होने के बाद उप पंजीयक कार्यालय से टोकन जारी होता है और फोटो प्रक्रिया के बाद दस्तावेज मोबाइल व ई-मेल पर उपलब्ध हो जाता है। हालांकि तकनीकी प्रक्रिया जटिल होने के कारण अधिकांश पक्षकार सेवा प्रदाताओं की मदद लेते हैं।