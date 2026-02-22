ग्वालियर के जंगलों में बढ़ी गिद्धों की संख्या, पहले ही दिन में 290 के आसपास मिले

ग्वालियर . विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके गिद्धों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच ग्वालियर वन मंडल से राहत भरी खबर सामने आई है। इस वर्ष की वार्षिक गणना के पहले ही दिन 290 के आसपास गिद्ध दर्ज किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी का संकेत दे रहे हैं। वन विभाग ने 20 फरवरी से तीन दिवसीय गिद्ध गणना अभियान शुरू किया है। पहले दिन की गिनती में ही लगभग 290 गिद्धों की पहचान की गई। अधिकारियों के अनुसार यह आंकड़ा उम्मीद से बेहतर है। पिछले वर्ष ग्वालियर वन मंडल क्षेत्र में कुल 217 गिद्ध दर्ज किए गए थे। ऐसे में शुरुआती आंकड़े उत्साहजनक माने जा रहे हैं। दूसरे दिन की गणना में भी वनकर्मियों को कई स्थानों पर बड़ी संख्या में गिद्ध दिखाई दिए। जिससे संख्या में और इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम आंकड़ा तीसरे दिन की गणना पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।