हेल्थ इज वेल्थ: फिटनेस अब ट्रेंड नहीं, लाइफस्टाइल बन रही पहचान

ग्वालियर. भागदौड़ भरी जिंदगी में अब लोग ''हेल्थ इज वेल्थ की अहमियत को समझने लगे हैं। फिटनेस अब केवल सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं बल्कि लोगों की दिनचर्या का जरूरी हिस्सा बनती जा रही है। बदलती लाइफस्टाइल के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। वर्कआउट, योगा और संतुलित डाइट के साथ अब लोग खास तौर पर प्रोटीन इनटेक पर ध्यान देने लगे हैं। जो पोषक तत्व पहले आम डाइट में नजरअंदाज होता था, वह अब हेल्थ कॉन्शियस लोगों की प्राथमिकता बन चुका है। जिम जाने वाले, घर पर एक्सरसाइज करने वाले और योगा अपनाने वाले सभी वर्गों में सही न्यूट्रिशन को लेकर समझ बढ़ रही है।