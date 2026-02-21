कोरम के अभाव में परिषद स्थगित, रणनीति बनी, पर सदन खाली; 23 मार्च तक टली बहस

वेतन न मिलने से कर्मचारियों ने जताया विरोध,सभापति ने दिया आश्वसन

इधर, वेतन न मिलने से नाराज नगर निगम के विनियमित और आउटसोर्स कर्मचारियों ने शुक्रवार को जलविहार स्थित परिषद कक्ष में जोरदार प्रदर्शन किया और गेट बंद कर निगम परिषद का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने आटे, नमक, चावल और दाल के खाली कनस्टर (टीन) बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। उनकी मांग थी कि कई महीनों से वेतन न मिलने के कारण उनके घरों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। प्रदर्शनकारी कर्मचारी निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर तख्तियां लेकर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर सभापति मनोज सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष हरिपाल, पार्षद गिर्राज सिंह गुर्जर मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी वेतन संबंधी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा।