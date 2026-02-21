21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

ग्वालियर

भव्य 51 फीट की वनवासी श्रीराम प्रतिमा MP से रवाना, रायपुर में होगी ऐतिहासिक स्थापना

MP News: 51 फीट ऊंची वनवासी श्रीराम प्रतिमा आखिरकार विवादों के बाद रायपुर के लिए रवाना हो गई। 80 लाख भुगतान के निपटारे के साथ अब यह राम पथ गमन परियोजना का हिस्सा बनेगी।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Akash Dewani

Feb 21, 2026

vanvasi shri ram statue dispatched to raipur ram path gaman project gwalior mp news

vanvasi shri ram statue dispatched to raipur (फोटो- Patrika.com)

Vanvasi Shri Ram Statue: ग्वालियर के रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट डिजाइन सेंटर, मोतीमहल में बनकर तैयार हुई भगवान श्रीराम की 51 फीट ऊंची वनवासी प्रतिमा आखिरकार रायपुर के लिए रवाना हो गई। प्रतिमा भुगतान विवाद के चलते पूर्व में इसे मुरैना जिले के एंती पर्वत स्थित शनिश्चरा धाम में लगने वाली सप्तऋषि की प्रतिमाओं के साथ स्थापित किया जाने वाला था, हालांकि बाद में इसके निपटने के बाद अब इसे क्रेन से उठाकर ट्रॉले के जरिए रायपुर के लिए ही रवाना कर दिया गया है।

यह प्रतिमा छत्तीसगढ़ सरकार की 'राम पथ गमन' परियोजना (Ram Path Gaman Project) का हिस्सा थी, जिसे ग्वालियर के मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा ने तैयार किया है। इसे चंदखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर परिसर में विराजित किया जाएगा। पत्रिका ने इसे लेकर 26 नवंबर 2025 के अंक में खबर के रूप में प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा ने बताया कि 80 लाख रुपए का पूरा भुगतान हो चुका है। ये प्रतिमा शनिवार रात तक रायपुर पहुंच जाएगी। इसके परिवहन में करीब दो से ढाई लाख रुपए का खर्च हो रहा है। (MP News)

इसलिए बदली जा रही

कांग्रेस सरकार में चंदखुरी में श्रीराम की 51 फीट ऊंबी राम प्रतिमा साल 2021 में स्थापित की गई थी। यह प्रतिमा टीसीआईएल संस्था की ओर से लगाई गई थी। इसके बाद प्रतिमा के मुख बनावट और गुणवत्ता पर उठाए गए सवाल के बाद प्रतिमा भगवान राम के अनुरूप नहीं मानी गई। भाजपा सरकार ने रिप्लेसमेंट की मांग की।

प्रतिमा की खासियत

  • यह प्रतिमा भगवान श्रीराम के वनवासी स्वरूप में है।
  • इस भव्य प्रतिमा की ऊंचाई करीब 51 फीट है।
  • पूरी प्रतिमा ग्वालियर के मिंट (सेंड) स्टोन से बनाई गई है।
  • प्रतिमा को 108 उकेरे गए रुवाक्ष की मालाओं से सुसज्जित किया गया हैं।
  • इस प्रतिमा को तैयार करने में करीब 70 टन पत्थर का उपयोग किया गया।
  • इसे तीन भागों में तैयार किया गया है जिसे स्थापना स्थल पर जोड़ा जाएगा।
  • प्रतिमा का कुल वजन 35 टन है।
  • इस प्रतिमा को 25 कारीगरों ने एक साल में तैयार किया है। (MP News)

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 03:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / भव्य 51 फीट की वनवासी श्रीराम प्रतिमा MP से रवाना, रायपुर में होगी ऐतिहासिक स्थापना

