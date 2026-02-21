भव्य 51 फीट की वनवासी श्रीराम प्रतिमा MP से रवाना, रायपुर में होगी ऐतिहासिक स्थापना

यह प्रतिमा छत्तीसगढ़ सरकार की 'राम पथ गमन' परियोजना (Ram Path Gaman Project) का हिस्सा थी, जिसे ग्वालियर के मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा ने तैयार किया है। इसे चंदखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर परिसर में विराजित किया जाएगा। पत्रिका ने इसे लेकर 26 नवंबर 2025 के अंक में खबर के रूप में प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा ने बताया कि 80 लाख रुपए का पूरा भुगतान हो चुका है। ये प्रतिमा शनिवार रात तक रायपुर पहुंच जाएगी। इसके परिवहन में करीब दो से ढाई लाख रुपए का खर्च हो रहा है। (MP News)