200 साल पुराने गणेश मंदिर की जमीन पर शासन का हक, 42 हेक्टेयर भूमि पर पुजारी का स्वामित्व खत्म

मामला लगभग 42 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि का था, जो शाडोरा, नागौखेड़ी और पिपरौल गांवों में स्थित है। मंदिर की 35.003 हेक्टेयर जमीन शाडोरा में, 4.922 हेक्टेयर नागौखेड़ी में और 2.790 हेक्टेयर पिपरौल में है।मंदिर की ओर से भालचंद्र राव ने स्वयं को पुजारी और प्रबंधक बताते हुए दावा किया था कि मंदिर और उससे जुड़ी जमीन उनके पूर्वजों को लगभग 200 वर्ष पूर्व उत्तराधिकार के आधार पर प्रदान की गई थी, इसलिए यह निजी मंदिर है। निचली अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि मंदिर की संपत्ति देवता की होती है, पुजारी मात्र सेवक होता है। रिकॉर्ड में भूमि माफी औकाफ विभाग के नाम दर्ज थी और पुजारी को मालिक नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि देवता एक विधिक इकाई है और संपत्ति उसी की होती है, पुजारी को स्वामित्व अधिकार प्राप्त नहीं होते। अदालत ने पाया कि उत्तराधिकार आधारित लाइसेंस का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही पुजारी द्वारा मंदिर को निजी संपत्ति बताना देवता के हित के विपरीत है।