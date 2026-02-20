साइबर फ्रॉड: मोबाइल अपडेट के बाद मां-बेटे का खाता साफ

ग्वालियर। साइबर ठगों ने मोबाइल अपडेट के बहाने मां और बेटे के बैंक खातों से 1.34 लाख रुपए उड़ा लिए। हैरानी की बात यह रही कि पीड़ितों ने न तो किसी लिंक पर क्लिक किया और न ही किसी अज्ञात कॉल पर बात की। पुलिस को आशंका है कि ठगी एपीके फाइल के जरिए की गई है।