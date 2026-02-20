20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

साइबर फ्रॉड: मोबाइल अपडेट के बाद मां-बेटे का खाता साफ

एपीके फाइल से ठगी की आशंका, 1.34 लाख रुपए पार ग्वालियर। साइबर ठगों ने मोबाइल अपडेट के बहाने मां और बेटे के बैंक खातों से 1.34 लाख रुपए उड़ा लिए। हैरानी की बात यह रही कि पीड़ितों ने न तो किसी लिंक पर क्लिक किया और न ही किसी अज्ञात कॉल पर बात की। पुलिस [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Feb 20, 2026

एपीके फाइल से ठगी की आशंका, 1.34 लाख रुपए पार

एपीके फाइल से ठगी की आशंका, 1.34 लाख रुपए पार

एपीके फाइल से ठगी की आशंका, 1.34 लाख रुपए पार

ग्वालियर। साइबर ठगों ने मोबाइल अपडेट के बहाने मां और बेटे के बैंक खातों से 1.34 लाख रुपए उड़ा लिए। हैरानी की बात यह रही कि पीड़ितों ने न तो किसी लिंक पर क्लिक किया और न ही किसी अज्ञात कॉल पर बात की। पुलिस को आशंका है कि ठगी एपीके फाइल के जरिए की गई है।

आदित्यपुरम (महाराजपुरा) निवासी महेन्द्र सिंह हिण्डोलिया ने पुलिस को बताया कि बुधवार दोपहर करीब 11.15 बजे उनका मोबाइल अचानक अपडेट होने लगा। कुछ देर बाद फोन सामान्य रूप से चालू हो गया, जिसे उन्होंने सामान्य प्रक्रिया समझकर नजरअंदाज कर दिया।

फोन चालू होते ही उनके बैंक खाते से 39 हजार रुपए निकासी का मैसेज आया। जब तक वह स्थिति समझ पाते, उनकी मां के खाते से भी 94 हजार रुपए निकल चुके थे। इसके बाद उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ट्रेडिंग के नाम पर 1.94 लाख की ठगी

बाईसाहब की परेड (जनकगंज) निवासी नितिन पंवार से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि 9 फरवरी को ट्रेडिंग कंपनी “एंजिल एलेक्स” के खाते में 1.94 लाख रुपए निवेश किए थे, लेकिन कंपनी ने न तो निवेश का विवरण दिया और न ही रकम वापस की।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Feb 2026 06:13 pm

Hindi News / News Bulletin / साइबर फ्रॉड: मोबाइल अपडेट के बाद मां-बेटे का खाता साफ

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

कोटा के मोहित मेहता ने अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी चैंपियनशिप में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया

patrika photo
कोटा

MP के उपनेता प्रतिपक्ष पद से हेमंत कटारे ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में मची खलबली

hemant katare
भोपाल

Rajasthan Ration Card: राशन कार्ड में नाम जोड़ने का पोर्टल खुला, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Rajasthan Ration Card
अलवर

कवि सम्मेलनों की वर्तमान स्थिति पर भी हुई सार्थक चर्चा साहित्यिक आयोजनों से जीवंत रहती है काव्य चेतना

गोवर्धन धाम में हुआ सम्मान समारोह, साहित्यकारों ने किया अभिनंदन
समाचार

33,256 नाम कटने पर सियासी घमासान तेज निष्पक्ष जांच और अंतिम प्रकाशन पर रोक की मांग

33,256 नाम कटने पर सियासी घमासान तेज
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.