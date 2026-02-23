MP में सिंधिया छत्री के विष्णु मंदिर से 18 मूर्तियां चोरी, CCTV वीडियो गायब

Idols Stolen from Vishnu Temple: ग्वालियर में अम्मा महाराज की छत्री (कटोराताल) के विष्णु मंदिर में चोरी हो गई। चोर रात के वक्त घुसा मंदिर में रखी चांदी, स्फटिक और पीतल से बनी प्रतिमाएं और पूजा का सामान ले गया। सिंधिया छत्री में दो चौकीदार भी निगरानी पर थे। लेकिन चोर कहां से आया, मंदिर में चोरी कर कब निकल गया उन्हें पता नहीं चला। सुबह जब गार्ड की डयूटी शिफ्ट बदली और मंदिर में रखे सामान का मिलान किया तब चोरी पता चली। छत्री के मंदिर में चोरी से हडकंप मच गया। घटना सुनकर पुलिस भी पहुंच गई। उसकी नजर में चोर छत्री के बारे में जानकार है। उसे पता था कि मंदिर के दरवाजे में क्या खामी है कुंडी और ताला लगा होने के बावजूद उसे कैसे खोला जा सकता है।