एयरफोर्स के पूर्व अफसर फंसे, साइबर बदमाशों ने जाल बिछाकर बुजुर्ग अधिकारी से 2.50 करोड़ ऐंठे

Cyber ​​criminals- देशभर की तरह एमपी में भी साइबर ठगी तेजी से बढ़ रही है। उच्च शिक्षित और अधिकारी वर्ग भी इनके चंगुल में फंसकर अपनी जीवनभर की पूंजी गंवा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर में सामने आया जहां साइबर ठगोें ने जाल बिछाकर एयरफोर्स के एक पूर्व अफसर को फंसा लिया। बुजुर्ग अधिकारी से बदमाशों ने 2.50 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। अधिकारी व उनकी पत्नी ने अब पुलिस को मामले की शिकायत की है। ठगों ने सीबीआई और ईडी का अधिकारी बनकर एयरफोर्स के पूर्व अफसर को कॉल किया। उन्हें और उनकी पत्नी को जेल भेजने की धमकी देकर डराते रहे और अपने खातों में पैसे डलवाते रहे।