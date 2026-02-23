23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

एयरफोर्स के पूर्व अफसर फंसे, साइबर बदमाशों ने जाल बिछाकर बुजुर्ग अधिकारी से 2.50 करोड़ ऐंठे

Cyber ​​criminals- पूर्व अफसर को जेल भेजने की धमकी देकर डराते रहे और अपने खातों में पैसे डलवाते रहे

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

deepak deewan

Feb 23, 2026

Cyber ​​criminals extorted 2.50 crore rupees from a former Air Force officer

Cyber ​​criminals extorted 2.50 crore rupees from a former Air Force officer

Cyber ​​criminals- देशभर की तरह एमपी में भी साइबर ठगी तेजी से बढ़ रही है। उच्च शिक्षित और अधिकारी वर्ग भी इनके चंगुल में फंसकर अपनी जीवनभर की पूंजी गंवा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर में सामने आया जहां साइबर ठगोें ने जाल बिछाकर एयरफोर्स के एक पूर्व अफसर को फंसा लिया। बुजुर्ग अधिकारी से बदमाशों ने 2.50 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। अधिकारी व उनकी पत्नी ने अब पुलिस को मामले की शिकायत की है। ठगों ने सीबीआई और ईडी का अधिकारी बनकर एयरफोर्स के पूर्व अफसर को कॉल किया। उन्हें और उनकी पत्नी को जेल भेजने की धमकी देकर डराते रहे और अपने खातों में पैसे डलवाते रहे।

ग्वालियर में एयर फोर्स के सेवानिवृत्त रेडियोलॉजिस्ट नारायण महादेव साइबर ठगी का शिकार हो गए। उन्हें और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने करोडों रुपए लूट लिए। 90 साल के नारायण महादेव की शिकायत पर साइबर पुलिस ने अब केस दर्ज मामले की जांच शुरु कर दी है। अधिकारियों ने जल्द ही मामले की तह तक पहुंचने का दावा किया है।

पुलिस में की गई शिकायत के अनुसार एयर फोर्स के सेवानिवृत्त रेडियोलॉजिस्ट नारायण महादेव और उनकी पत्नी 28 जनवरी से डिजिटल अरेस्ट थे। इस दौरान साइबर ठगों ने उनसे 2.50 करोड़ रुपए की ठगी की।

सेवानिवृत्त रेडियोलॉजिस्ट नारायण महादेव ने पुलिस को बताया कि साइबर ठगों ने सीबीआई और ईडी  का अधिकारी बनकर उन्हें कॉल किया था। वे उन्हें और उनकी पत्नी को जेल भेजने की धमकी देकर डराते रहे। ठगों की बातों में आकर नारायण महादेव ने पहले सेविंग अकाउंट में जमा पैसा उनके खातों में ट्रांसफर किया। फिर भी वे डराते रहे तो बैंक में जमा अपनी एफडीआर तुड़वाकर ठगों को पैसा भेजा।

रेडियोलॉजिस्ट आमतौर पर आर्मी मेडिकल कोर से जुड़े कमीशन्ड अधिकारी होते हैं

बता दें कि एयर फोर्स (भारतीय वायु सेना) के रेडियोलॉजिस्ट आमतौर पर आर्मी मेडिकल कोर (AMC) से जुड़े कमीशन्ड अधिकारी (Commissioned Officers) होते हैं। ये सीधे तौर पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर (मेडिकल ऑफिसर) के रूप में कार्य करते हैं। सेना के इतने पूर्व उच्चाधिकारी की भी ठगों ने जिंदगीभर की कमाई लूट ली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Feb 2026 03:57 pm

Published on:

23 Feb 2026 03:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एयरफोर्स के पूर्व अफसर फंसे, साइबर बदमाशों ने जाल बिछाकर बुजुर्ग अधिकारी से 2.50 करोड़ ऐंठे

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मां का इंतजार: आखों में काटी रात, घर के बाहर बैठे रहे भाई बहन आश्रम भेजा

मां के शव को जिंदा समझ कर घर में रखे थे
ग्वालियर

ग्वालियर में पानी का ‘अमृत’ बन गया जहर! हर साल 3.90 करोड़ मोटर मरम्मत पर उड़ाते, फिर भी गंदा-बदबूदार पानी

nagar nigam gwalior borewell
ग्वालियर

MP में सिंधिया छत्री के विष्णु मंदिर से 18 मूर्तियां चोरी, CCTV वीडियो गायब

18 idols stolen from Vishnu temple at Scindia Chhatri gwalior mp news
ग्वालियर

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने दी 500 के नोटों की गड्डी, देखते ही देखते भर गई महिला की झोली

GWALIOR
ग्वालियर

AI समिट के विरोध की आंच MP तक पहुंची, ग्वालियर से कांग्रेस नेता गिरफ्तार; पिता बोले- जबरदस्ती ले गई पुलिस

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.