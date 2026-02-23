23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

पहाड़ में सेंध: कॉलोनी बसाने काटा पहाड़, खतरे में नीलगाय-मोर के घरोंदे

पहुआ वाली माता मंदिर के पास धड़ल्ले से काटी जा रही पहाड़ी

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Feb 23, 2026

पहुआ वाली माता मंदिर के पास धड़ल्ले से काटी जा रही पहाड़ी

पहुआ वाली माता मंदिर के पास धड़ल्ले से काटी जा रही पहाड़ी

पहुआ वाली माता मंदिर के पास धड़ल्ले से काटी जा रही पहाड़ी

ग्वालियर। शहर में कंक्रीट की कॉलोनियां बसाने की होड़ अब पहाड़ियों और जंगलों पर भारी पड़ने लगी है। बहोड़ापुर क्षेत्र में पऊआ वाली माता मंदिर के पास पहाड़ी को तेजी से काटा जा रहा है, जिससे वहां बसे वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास खतरे में आ गया है।

स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ वर्ष पहले तक पहाड़ी की तलहटी मुख्य सड़क तक फैली हुई थी, लेकिन लगातार कटाई के कारण पहाड़ पीछे खिसकता जा रहा है। आरोप है कि जमीन विकसित कर बेचने के लिए भू-माफिया पहाड़ी में सेंध लगा रहे हैं।

मोतीझील पहाड़ी का हिस्सा प्रभावित

सूरज नगर से सटी यह पहाड़ी मोतीझील क्षेत्र की पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। यहां घना हरित क्षेत्र होने से नीलगाय, मोर, तीतर सहित कई वन्य जीव और पक्षी निवास करते हैं। तेजी से हो रही कटाई से इनके घरोंदे उजड़ने का खतरा बढ़ गया है।

रहवासियों का कहना है कि जंगल खत्म होने पर वन्यजीव रिहायशी इलाकों में पहुंचेंगे, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति बन सकती है।

दो दिशाओं से हो रही कटाई

स्थानीय निवासियों ने बताया कि मोतीझील पानी की टंकी जाने वाले मार्ग और पऊआ वाली माता मंदिर के सामने से पहाड़ को दो तरफ से काटा जा रहा है। प्रशासन और वन विभाग को जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने की शिकायत भी सामने आई है।

कार्रवाई का आश्वासन

ग्वालियर वनमंडल अधिकारी मुकेश पटेल ने कहा कि पहाड़ी की कटाई करने वालों की पहचान की जाएगी। नियमों के विरुद्ध पहाड़ काटने की अनुमति नहीं है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Feb 2026 06:26 pm

Published on:

23 Feb 2026 06:25 pm

Hindi News / News Bulletin / पहाड़ में सेंध: कॉलोनी बसाने काटा पहाड़, खतरे में नीलगाय-मोर के घरोंदे

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

हरियाली और आराम संग नया बस शेल्टर, चेन्नई में शुरू हुआ नया अध्याय

चेन्नई

Holi 2026: होली पर 4 दिन की छुट्टी, राजस्थान की इन टॉप डेस्टिनेशन पर मनाएं रंगों का जश्न

Holi Long Weekend Destinations Rajasthan
जयपुर

MP पुलिस की तरह होगी जेल में ‘बाल आरक्षक’ की नियुक्ति, राज्य शासन को भेजा प्रस्ताव

mp police
भोपाल

18 की उम्र में पैतृक व्यवसाय संभाला, विदेशों तक भेज रहे माल

भिवाड़ी

बिजली बिल में बड़ा ऑफर, 28 फरवरी तक एकमुश्‍त जमा करने पर 90 प्रतिशत तक की छूट

Up to 90 percent discount on electricity bills paid in one lump sum
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.