Year Ender 2025 : इस साल सुर्खियों में रहा राजस्थान का जिला डूंगरपुर, इन 2 घटनाओं से पुलिस की हुई खासी किरकिरी

Year Ender 2025 : इस साल सुर्खियों में रहा राजस्थान का यह जिला, पुलिस की एक वायरल पोस्ट से जयपुर तक हंगामा हो गया था। जानिए क्राइम की किन घटनाओं को लेकर डूंगरपुर इस साल सुर्खियों में रहा।

डूंगरपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 30, 2025

Year Ender 2025 : डूंगरपुर. वर्ष 2025 में अब 1 दिन शेष रह गए हैं। यह साल खट्टी-मिट्टी यादों के साथ खत्म होने जा रहा है। छोटी-मोटी आपराधिक घटनाओं के साथ ही इस वर्ष कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई, जिन्होंने पूरे जिलेवासियों को प्रभावित किया। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला हो या सोने-चांदी तस्करी हर मामले में पुलिस, राजधानी जयपुर तक छाई रही। वहीं, पुलिस महकमे की ओर से पुलिस महानिरीक्षक के दौरे को लेकर वायरल हुई पोस्ट ने पुलिस की खासी किरकिरी भी की है।

पुलिस ने पकड़ा 4 करोड़ का सोना

25 अप्रेल 2025 : सागवाड़ा पुलिस ने माही चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान चार करोड़ का सोने के जेवरात-बिस्किट एवं करीब 37 लाख रुपए नकद जब्त करते हुए 2 कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी बाइक के माध्यम से सोना अहमदाबाद के व्यापारी से लाकर यहां दुकानों में बिक्री करते थे। पुलिस ने अवैध धातु एवं नगदी परिवहन के खिलाफ चलाए अभियान के तहत यह कार्रवाई की थी।

मासूम की निर्मम हत्या ने झकझोरा

04 अगस्त 2025 : निठाउवा थाना क्षेत्र के एक गांव में पुरानी रंजिश में एक छह साल की मासूम की निर्मम हत्या का मामला सामने आया था। बच्ची स्कूल से घर जा रही थी। इस दौरान आरोपी ने बच्ची का अपहरण किया तथा उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पर, मासूम की निर्मम हत्या ने पूरे जिलेवासियों को झकझोर दिया था।

व्यापारी की मौत, बाजार रहे बंद

04 अगस्त 2025 : केसरियाजी पुलिस चोरी के जेवरात को बेचने के मामले में पूछताछ को लेकर बिछीवाड़ा कस्बे के एक व्यापारी को पकड़ कर ले गई थी। इस दौरान पुलिस कस्टडी में व्यापारी से मारपीट के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। व्यापारी को चिकित्सालय ले गए। पर, वहां चिकित्सकों ने व्यापारी को मृत घोषित कर दिया था। व्यापारी की मौत के बाद पूरे जिले में विरोध-प्रदर्शन हुए। बाजार बंद रखे गए।

पुलिस ने दिया 27.50 का लाख रुपए मौताणा

28 सितंबर 2025 : जिले का सबसे चर्चित मामला दोवड़ा थाना क्षेत्र में सामने आया। यहां वस्सी स्कूल में चोरी के मामले में दोवड़ा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया था। पुलिस कस्टडी में ही युवक की मौत हो गई। इसके बाद जिले में रास्ता जाम, तोड़फोड़, पुलिस थाने के घेराव आदि विरोध-प्रदर्शन हुए। पुलिस उपाधीक्षक सराड़ा के गाड़ी के कांच भी फूटे थे। इसके बाद सभी दलों के नेताओं की मौजूदगी में कलक्ट्रेट के बाहर धरने-प्रदर्शन हुए। सरकार स्तर पर हुए समझौते के बाद पुलिस ने 27 लाख 50 हजार रुपए पीड़ित परिवार को मौताणा दिया। इस मामले में थानाधिकारी सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया।

वायरल पोस्ट से पुलिस की किरकिरी

01 दिसंबर 2025 : जिला मुख्यालय पर पुलिस महानिदेशक का दौरा था। आयोजन से जुड़े खर्चों को लेकर पुलिस विभाग की ओर से थानाधिकारियों से जुटाई गई राशि से संबंधित एक पोस्ट सोशल मीडिया पर आसपुर के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक हनुवंत सिंह की ओर से वायरल की गई। इस पोस्ट में सभी थानाधिकारियों को 30-30 हजार रुपए देने के निर्देश दिए थे। पहले पुलिस सोशल एकाउंट हैक होना बताती रही। वहीं, बाद में पोस्ट डिलिट करवाते हुए परस्पर दोष मढ़ते रहे। इस पूरे मामले में को लेकर पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। पोस्ट वायरल को लेकर बाद में पुलिस उपाधीक्षक ने माफी भी मांगी थी।

पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, नाबालिग की मौत

17 दिसंबर 2025 : जिले के धंबोला थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रा के साथ एक युवक द्वारा छेड़छाड़ एवं मारपीट के मामले में पुलिस में रिपोर्ट दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर छात्रा ने अवसाद में आकर विषाक्त सेवन करते हुए आत्महत्या कर ली। इस पर पूरे जिले में विरोध-प्रदर्शन हुए। कई बाजार बंद रहे। पुलिस ने मामले में एक एएसआई को लाइन हाजिर किया था। बाद में आठ जनों को गिरफ्तार किया।

