Year Ender 2025 : इस साल सुर्खियों में रहा राजस्थान का जिला डूंगरपुर, इन 2 घटनाओं से पुलिस की हुई खासी किरकिरी

28 सितंबर 2025 : जिले का सबसे चर्चित मामला दोवड़ा थाना क्षेत्र में सामने आया। यहां वस्सी स्कूल में चोरी के मामले में दोवड़ा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया था। पुलिस कस्टडी में ही युवक की मौत हो गई। इसके बाद जिले में रास्ता जाम, तोड़फोड़, पुलिस थाने के घेराव आदि विरोध-प्रदर्शन हुए। पुलिस उपाधीक्षक सराड़ा के गाड़ी के कांच भी फूटे थे। इसके बाद सभी दलों के नेताओं की मौजूदगी में कलक्ट्रेट के बाहर धरने-प्रदर्शन हुए। सरकार स्तर पर हुए समझौते के बाद पुलिस ने 27 लाख 50 हजार रुपए पीड़ित परिवार को मौताणा दिया। इस मामले में थानाधिकारी सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया।