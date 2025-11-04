Patrika LogoSwitch to English

Good News : जयपुर की जनता के लिए अच्छी खबर, सांगानेर को अब जाम से मिलेगी राहत, बन रही है नई सड़क

Good News : जयपुर की जनता के लिए अच्छी खबर। अब जयपुर के सांगानेर बाजार को जाम से राहत मिलेगी। जेडीए ने मानसरोवर रीको पुलिया से डिग्गी मालपुरा रोड के बीच नई सड़क के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 04, 2025

Good News Jaipur Sanganer will get relief from traffic jams Road built along railway track

मौके पर शुरू हुआ काम। फोटो पत्रिका

Good News : जयपुर की जनता के लिए अच्छी खबर। जयपुर के सांगानेर बाजार को जाम से राहत देने के लिए जेडीए ने मानसरोवर रीको पुलिया से डिग्गी मालपुरा रोड के बीच नई सड़क का निर्माण का कार्य शुरू किया है। रेलवे ट्रैक के सहारे लगभग तीन किलोमीटर लंबाई में बनाई जा रही यह सड़क 120 फीट चौड़ी होगी। अनुमान है कि, इसके शुरू होने के बाद करीब दो लाख वाहन चालक प्रतिदिन बिना रुके आवागमन कर सकेंगे। जेडीए इस परियोजना पर आठ करोड़ रुपए खर्च कर रहा है।

लगभग 100 अवैध निर्माण चिन्हित, नोटिस जारी

सड़क निर्माण क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जेडीए की ओर से लगभग 100 निर्माणों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया हैं। जोन अधिकारियों के अनुसार, इन अवैध निर्माणों को शीघ्र हटाया जाएगा।

अगले दो माह में पूरा होगा सड़क का निर्माण कार्य

जेडीए अभियांत्रिकी शाखा ने बताया कि सड़क का निर्माण कार्य अगले दो माह में पूरा कर लिया जाएगा। इस सड़क के बनने से सांगानेर मुख्य बाजार में प्रवेश की आवश्यकता नहीं रहेगी। डिग्गी-मालपुरा रोड और मुहाना मंडी की दिशा में आवाजाही सुगम हो जाएगी।

आरओबी से कल्याणपुरा फाटक की सड़क 120 फीट होगी चौड़ी

जेडीए अभियांत्रिकी शाखा ने बताया कि वर्तमान में आरओबी से कल्याणपुरा फाटक तक सड़क लगभग 30 फीट चौड़ी है, जिसे 120 फीट तक विस्तारित किया जा रहा है। फाटक के आगे सड़क की स्थिति खराब है और कई स्थानों पर अतिक्रमण मौजूद हैं, जिन्हें हटाने में जेडीए को कठिनाई होगी। वर्तमान में लोग रेलवे भूमि से होकर गुजरने को विवश हैं।

नए वर्ष में शुरू होगा एलिवेटेड रोड का काम

सांगानेर एलिवेटेड रोड परियोजना का कार्य अगले वर्ष शुरू होने की संभावना है। एलिवेटेड रोड पूर्ण होने से पहले जेडीए रेलवे ट्रैक के सहारे बनने वाली इस सड़क को तैयार कर देगा, ताकि नागरिकों को आवाजाही में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

SIR Update : मतदाता रहना है तो फॉर्म भरना अनिवार्य, अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले पर 7 फरवरी तक लगी रोक
जयपुर
special intensive revision SIR Update If you want to be a voter it is mandatory to fill form officers and employees transfers Ban 7 February

Published on:

04 Nov 2025 09:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News : जयपुर की जनता के लिए अच्छी खबर, सांगानेर को अब जाम से मिलेगी राहत, बन रही है नई सड़क

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

