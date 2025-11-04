Good News : जयपुर की जनता के लिए अच्छी खबर, सांगानेर को अब जाम से मिलेगी राहत, बन रही है नई सड़क

Good News : जयपुर की जनता के लिए अच्छी खबर। जयपुर के सांगानेर बाजार को जाम से राहत देने के लिए जेडीए ने मानसरोवर रीको पुलिया से डिग्गी मालपुरा रोड के बीच नई सड़क का निर्माण का कार्य शुरू किया है। रेलवे ट्रैक के सहारे लगभग तीन किलोमीटर लंबाई में बनाई जा रही यह सड़क 120 फीट चौड़ी होगी। अनुमान है कि, इसके शुरू होने के बाद करीब दो लाख वाहन चालक प्रतिदिन बिना रुके आवागमन कर सकेंगे। जेडीए इस परियोजना पर आठ करोड़ रुपए खर्च कर रहा है।