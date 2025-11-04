Good News : जयपुर की जनता के लिए अच्छी खबर, सांगानेर को अब जाम से मिलेगी राहत, बन रही है नई सड़क

मौके पर शुरू हुआ काम। फोटो पत्रिका
Good News : जयपुर की जनता के लिए अच्छी खबर। जयपुर के सांगानेर बाजार को जाम से राहत देने के लिए जेडीए ने मानसरोवर रीको पुलिया से डिग्गी मालपुरा रोड के बीच नई सड़क का निर्माण का कार्य शुरू किया है। रेलवे ट्रैक के सहारे लगभग तीन किलोमीटर लंबाई में बनाई जा रही यह सड़क 120 फीट चौड़ी होगी। अनुमान है कि, इसके शुरू होने के बाद करीब दो लाख वाहन चालक प्रतिदिन बिना रुके आवागमन कर सकेंगे। जेडीए इस परियोजना पर आठ करोड़ रुपए खर्च कर रहा है।
सड़क निर्माण क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जेडीए की ओर से लगभग 100 निर्माणों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया हैं। जोन अधिकारियों के अनुसार, इन अवैध निर्माणों को शीघ्र हटाया जाएगा।
जेडीए अभियांत्रिकी शाखा ने बताया कि सड़क का निर्माण कार्य अगले दो माह में पूरा कर लिया जाएगा। इस सड़क के बनने से सांगानेर मुख्य बाजार में प्रवेश की आवश्यकता नहीं रहेगी। डिग्गी-मालपुरा रोड और मुहाना मंडी की दिशा में आवाजाही सुगम हो जाएगी।
जेडीए अभियांत्रिकी शाखा ने बताया कि वर्तमान में आरओबी से कल्याणपुरा फाटक तक सड़क लगभग 30 फीट चौड़ी है, जिसे 120 फीट तक विस्तारित किया जा रहा है। फाटक के आगे सड़क की स्थिति खराब है और कई स्थानों पर अतिक्रमण मौजूद हैं, जिन्हें हटाने में जेडीए को कठिनाई होगी। वर्तमान में लोग रेलवे भूमि से होकर गुजरने को विवश हैं।
सांगानेर एलिवेटेड रोड परियोजना का कार्य अगले वर्ष शुरू होने की संभावना है। एलिवेटेड रोड पूर्ण होने से पहले जेडीए रेलवे ट्रैक के सहारे बनने वाली इस सड़क को तैयार कर देगा, ताकि नागरिकों को आवाजाही में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
