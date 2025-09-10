Patrika LogoSwitch to English

JDA Big Decisions : जयपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में हुए कई बड़े फैसले, इन पदक विजेताओं को मिलेंगे भूखंड, जानें

JDA Meeting Big Decisions : जयपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में हुए कई बड़े फैसले। आमेर में जेडीए उच्च शिक्षा विभाग को राजकीय कन्या महाविद्यालय के लिए जमीन देगा। जानें अन्य फैसलों के बारे में।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 10, 2025

Jaipur Development Authority Meeting Many Big Decisions medal winners will get plots know more
जयपुर विकास प्राधिकरण की फाइल फोटा। पत्रिका

JDA Big Decisions : जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में मंगलवार को भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक जेडीसी देबाशीष पृष्टि की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए विभिन्न विभागों को जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार, आमेर में राजकीय कन्या महाविद्यालय के लिए उच्च शिक्षा विभाग को जमीन दी जाएगी। जमवारामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के लिए जमवारामगढ़ फार्म हाउस योजना में भूमि आवंटन किया जाएगा।

रीजनल कार्यालय के लिए जमीन चिन्हित

1- ग्राम बड़ी का खेड़ा, सांगानेर।
2- ग्राम काठावाला, चाकसू।
3- हाथोज-करधनी विस्तार योजना अचरोल, आमेर।

ये भी हुए फैसले

1- कानोता में राजकीय महाविद्यालय को स्थायी भवन निर्माण के लिए आवासीय योजना पीताम्बरा के सी-ब्लॉक में भूमि आवंटित।
2- बगरू थाना क्षेत्र में बेगस पुलिस चौकी के लिए भूमि आवंटन।

इनको मिलेंगे भूखंड

शौर्य चक्र विजेता, अर्जुन अवॉर्ड प्राप्त खिलाड़ी, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाड खेलों में पदक विजेता, राष्ट्रपति अवॉर्ड प्राप्त व्यक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों को गोविंद विहार आवासीय योजना में उपलब्ध 216 वर्गमीटर के आवासीय भूखंड लॉटरी के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ पदक विजेताओं को मोहनलाल सुखाड़िया नगर में 162 वर्गमीटर के आवासीय भूखंडों में से देने का निर्णय किया गया।

