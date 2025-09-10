JDA Big Decisions : जयपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में हुए कई बड़े फैसले, इन पदक विजेताओं को मिलेंगे भूखंड, जानें

JDA Big Decisions : जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में मंगलवार को भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक जेडीसी देबाशीष पृष्टि की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए विभिन्न विभागों को जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार, आमेर में राजकीय कन्या महाविद्यालय के लिए उच्च शिक्षा विभाग को जमीन दी जाएगी। जमवारामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के लिए जमवारामगढ़ फार्म हाउस योजना में भूमि आवंटन किया जाएगा।