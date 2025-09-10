राजस्थान सरकार ने JDA की काडर स्ट्रेंथ को दी मंजूरी, अब अतिरिक्त आयुक्त होंगे IAS, जानें ये भी हुए नए बदलाव

Rajasthan : राजस्थान सरकार ने जेडीए की काडर स्ट्रेंथ को मंजूरी दे दी है। अब जेडीसी और सचिव के साथ चार और आइएएस अधिकारी जेडीए में अतिरिक्त आयुक्त के रूप में तैनात होंगे। अतिरिक्त आयुक्त की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 और उपायुक्त की संख्या 31 से बढ़ाकर 44 कर दी गई है। तहसीलदारों के पद भी 54 से बढ़ाकर 81 कर दिए गए हैं। अब तक जेडीए में काडर स्ट्रेंथ 2083 का था। इसमें 500 पद बढ़ाए गए और चार पद विलोपित किए गए हैं। अब कुल पदों की संख्या 2579 हो गई है।
सरकार ने यह निर्णय जेडीए सीमा विस्तार और रीजनल कार्यालय खोलने को ध्यान में रखते हुए लिया है। इन कार्यालयों में अतिरिक्त आयुक्तों को जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी सीमा विस्तार के बाद लोगों की सुनवाई स्थानीय कार्यालय में ही होगी और मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1- प्रशासनिक शाखा : वर्तमान 991, नवीन सृजन 237, कुल 1228।
2- अभियांत्रिकी : वर्तमान 730, नवीन सृजन 60, कुल 786 (चार पद विलोपित)।
3- नगर नियोजन : वर्तमान 82, नवीन सृजन 45, कुल 127।
4- वित्त : वर्तमान 111, नवीन सृजन 57, कुल 168।
5- विधि : वर्तमान 45, नवीन सृजन 31, कुल 76।
6- उद्यानिकी : वर्तमान 30, नवीन सृजन 21, कुल 51 ।
7- प्रवर्तन शाखा : वर्तमान 94, नवीन सृजन 49, कुल 143।
1- सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, पटवारी-अमीन के पदों में इजाफा।
2- प्रवर्तन शाखा में चार उप नियंत्रक, 11 प्रवर्तन अधिकारी और 25 कांस्टेबल के पद स्वीकृत।
3- सिविल में अधीक्षण अभियंता के चार पद समाप्त, सहायक अभियंता के पद बढ़ाए गए।
4- विद्युत शाखा में सहायक अभियंता के आठ नए पद सृजित।
5- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, वरिष्ठ नगर नियोजक और उप नगर नियोजकों के पद बढ़ाए गए।