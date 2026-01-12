Solar Power: राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम, यहां लगेगा 2450 मेगावाट का सोलर पार्क

इस परियोजना के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कंपनी द्वारा आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है। परियोजना के लिए 4394 हेक्टेयर भूमि का आवंटन पहले ही किया जा चुका है। यहां स्थापित होने वाली सौर एवं बैटरी ऊर्जा भंडारण इकाइयों को राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के तंत्र से जोड़ा जाएगा। परियोजनाओं का विकास ‘बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट’ मॉडल के तहत किया जाएगा।