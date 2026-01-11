Rajasthan: SI भर्ती विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आयु सीमा में छूट पर 31 मार्च से पहले फैसला करे हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा कि 2021 की भर्ती को रद्द करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ सुनवाई कर रही है। ऐसे में 2021 की भर्ती रद्द करने का निर्णय होता है तो आयु सीमा का विवाद स्वत: समाप्त हो जाएगा, वहीं भर्ती रद्द नहीं होती है तो हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्णय के आधार पर आयु सीमा में छूट का फैसला करना होगा।