11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan: SI भर्ती विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आयु सीमा में छूट पर 31 मार्च से पहले फैसला करे हाईकोर्ट

SI Recruitment 2025: पेपरलीक होने के कारण भर्ती रद्द होने के आधार पर एसआइ भर्ती-2021 में शामिल अभ्यर्थियों ने वर्ष 2025 की भर्ती में आयु सीमा में छूट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 11, 2026

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ को निर्देश दिया है कि पुलिस उपनिरीक्षक (एसआइ) भर्ती-2021 में शामिल अभ्यर्थियों को वर्ष 2025 की भर्ती में आयु सीमा में छूट पर 31 मार्च से पहले फैसला किया जाए। न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा की खंडपीठ ने सूरज मल मीणा की विशेष अनुमति याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि 2021 की भर्ती को रद्द करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ सुनवाई कर रही है। ऐसे में 2021 की भर्ती रद्द करने का निर्णय होता है तो आयु सीमा का विवाद स्वत: समाप्त हो जाएगा, वहीं भर्ती रद्द नहीं होती है तो हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्णय के आधार पर आयु सीमा में छूट का फैसला करना होगा।

अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने बताया कि पेपरलीक होने के कारण भर्ती रद्द होने के आधार पर एसआइ भर्ती-2021 में शामिल अभ्यर्थियों ने वर्ष 2025 की भर्ती में आयु सीमा में छूट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

इस पर एकलपीठ ने 30 अक्टूबर 2025 को इन अभ्यर्थियों को 2025 की भर्ती में राज्य सरकार से तीन साल की छूट देने पर विचार करने को कहा। वहीं राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 13 नवंबर को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, आयोग ने सभी जिला कलक्टर को जारी किया नया आदेश
जयपुर
Rajasthan Panchayat elections big update commission has issued instructions for ROs and AROs appointment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 08:12 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: SI भर्ती विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आयु सीमा में छूट पर 31 मार्च से पहले फैसला करे हाईकोर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: लॉटरी से मिलेगा परमिट, तय जोन में चलेंगे 250 गुलाबी ई-रिक्शा; 18 जनवरी से लागू होगी नई व्यवस्था

e-rickshaw
जयपुर

Budget 2026-27 : पीकेसी के लिए ₹5000 करोड़ का हो प्रावधान, परामर्श बैठक में दिया कुमारी ने उठाई मांग

Central Budget 2026-27 consultation meeting Rajasthan Deputy CM Diya Kumari demands PKC ₹5000 crore provision
जयपुर

Jaipur: जहरीली हो रही हवा से सांसों पर संकट, बिगड़ी आबोहवा से AQI 240 पार, मावठ से राहत की उम्मीद

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
खास खबर

Rajasthan : अमित शाह ने एक घंटे सीएम भजनलाल से बंद कमरे में की चर्चा, राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना हुई तेज!

Amit Shah CM Bhajanlal closed-door meeting for an hour Will there be a Rajasthan cabinet reshuffle now
जयपुर

Jaipur: विरासत की गाइड बनेंगी महिलाएं, पर्यटन में महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय, किले-महलों में अब महिला गाइड्स

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.