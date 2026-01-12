Rajasthan Gold: दौसा समेत राजस्थान के इन 4 जिलों में छिपा है सोने का खजाना, जानिए किस जिले में सबसे ज्यादा भंडार

कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक राज्य है। कर्नाटक हर वर्ष देश में करीब 90 फीसदी स्वर्ण उत्पादन में योगदान देता है। देश में सोने का घरेलू उत्पादन सीमित होने के कारण भारत को हर वर्ष 800 टन से अधिक सोने का आयात करना पड़ता है। भारत में सबसे ​अधिक सोना आभूषण बनाने में काम आता है।