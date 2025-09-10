Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan : चर्चा में एक बार फिर आया नीला ड्रम…लोगों ने बचाई सांड की जान

Rajasthan : चर्चा में एक बार फिर आया नीला ड्रम। सीकर के श्रीमाधोपुर के मुख्य बाजार में मंगलवार को सांड का मुंह नीले ड्रम में फंस गया। फिर क्या हुआ, जानें।

सीकर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 10, 2025

Rajasthan Blue drum is once again in news people saved bull life
Play video
श्रीमाधोपुर में नीला ड्रम चर्चा में, सांड का मुंह फंसा, लोगों ने बचाया। पत्रिका फोटो

Rajasthan : सीकर के श्रीमाधोपुर के मुख्य बाजार में मंगलवार को सांड का मुंह नीले ड्रम में फंस गया। इससे सांड पहले तो बेकाबू हो गया। बांद में शांत होकर सड़क किनारे खड़ा हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सांड के मुंह से ड्रम को निकाला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

सांड का मुंह नीले ड्रम में फंस गया

प्रत्यक्षदर्शी अनुसार, मंगलवार को सांड का मुंह नीले ड्रम में फंस गया था। जिसके बाद वह सड़क पर इधर-उधर भागने लगा। पर सफल न हो सका। लोग उसकी मदद करना चाह रहे थे पर सांड के आक्रामक होने का खतरा बना था। जब सांड थक गया तो शांत हो कर खड़ा हो गया।

लोगों ने ली राहत की सांस

फिर स्थानीय लोगों ने ड्रम निकालने का प्रयास किया। सांड के सिर से ड्रम निकालने में करीब 10 मिनट तक मशक्कत करनी पड़ी। अंत में सफलता हासिल हो गई। इसके बाद मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।

आवारा पशुओं का जमावड़ा

श्रीमाधोपुर में आवारा पशुओं को लेकर हालात काफी खराब हैं। मुख्य सड़कों से लेकर गली-मोहल्लों तक आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। आए दिन ट्रैफिक बाधित होता है। साथ ही डर रहता है कि कोई दुर्घटना न हो जाए।

