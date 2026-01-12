Sikar Weather Update : सीकर में सर्दी का थर्ड डिग्री टार्चर, खेतों में जमी बर्फ, जनजीवन प्रभावित

सर्द हवा के साथ कोहरा छाया। राहगीरों का दुपहिया वाहन चल पाना दुश्वार हो गया। सर्द मौसम के कारण रोडवेज और रेलवे के यात्री भार में कमी आई। दिन चढ़ने के साथ धूप ने हल्की राहत दी। दोपहर बाद सर्द हवाएं चलने लगी। शाम होते ही सर्दी बढ़ने लगी। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान माइनस 1.9 डिग्री और सीकर में अधिकतम तापमान 19 डिग्री व न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया।