12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar Weather Update : सीकर में सर्दी का थर्ड डिग्री टार्चर, खेतों में जमी बर्फ, जनजीवन प्रभावित

Sikar Weather update : पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही सर्द हवाओं के कारण सीकर में कड़ाके की सर्दी का थर्ड डिग्री टार्चर शुरू हो गया है। मौसम शुष्क होने के साथ ही फतेहपुर में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान जमाव बिन्दू से नीचे दर्ज किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

kamlesh sharma

Jan 12, 2026

फोटो पत्रिका

सीकर। पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही सर्द हवाओं के कारण सीकर में कड़ाके की सर्दी का थर्ड डिग्री टार्चर शुरू हो गया है। मौसम शुष्क होने के साथ ही फतेहपुर में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान जमाव बिन्दू से नीचे दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। दो दिन तक तापमान में ज्यादा उतार-चढ़ाव के आसार नहीं है। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू होगा। सीकर में सोमवार सुबह चहुंओर बर्फ की चादर बिछी नजर आई। सुबह खेतों से लेकर पेड़-पौधों, पानी के पाइपों पर बर्फ जम गई और जनजीवन पूरी तरह से बाधित हो गया। सर्दी के कारण राहगीर गर्म लबादों में लिपटे नजर आए।

सर्द हवा के साथ कोहरा छाया। राहगीरों का दुपहिया वाहन चल पाना दुश्वार हो गया। सर्द मौसम के कारण रोडवेज और रेलवे के यात्री भार में कमी आई। दिन चढ़ने के साथ धूप ने हल्की राहत दी। दोपहर बाद सर्द हवाएं चलने लगी। शाम होते ही सर्दी बढ़ने लगी। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान माइनस 1.9 डिग्री और सीकर में अधिकतम तापमान 19 डिग्री व न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Jan 2026 07:09 pm

Published on:

12 Jan 2026 07:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar Weather Update : सीकर में सर्दी का थर्ड डिग्री टार्चर, खेतों में जमी बर्फ, जनजीवन प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Success Story: पुलिस की सरकारी नौकरी छोड़कर शुरू किया ये बिजनेस, अब हो रही लाखों की कमाई

Business-Man
सीकर

Sikar: ऑस्ट्रेलिया में बेटे को हर महीने 5 लाख सैलरी की नौकरी का झांसा, ज्यूस सेंटर संचालक से 25 लाख ठगे

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
सीकर

Good News: गर्ल्स सैनिक स्कूल में 80 सीटों पर प्रवेश शुरू, अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें आवेदन

गर्ल्स सैनिक स्कूल में 80 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू, फोटो मेटा एआइ
सीकर

Sikar: 23 साल के बेटे का पिता ने किया अंतिम संस्कार तो फूट पड़ी हर किसी की रुलाई, कजाकिस्तान में MBBS स्टूडेंट की हुई थी दर्दनाक मौत

MBBS-Student-Death-
सीकर

सीकर में देवरानी के निधन के सदमे से जेठानी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.