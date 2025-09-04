Good News : जयपुर सहित राजस्थान के 19 जिलों में बनेंगे 7 KM लंबे ‘मॉडल कॉरिडोर’, दिया कुमारी ने भी कही बड़ी बात

Good News : सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर पुलिस आयुक्तालय मुख्यालय से ओटीएस क्रॉसिंग तक की सड़क को 'मॉडल कॉरिडोर' घोषित करेगा। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता जसवंत लाल खत्री ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने, हेलमेट के उपयोग को प्रोत्साहित करने और सुरक्षित बुनियादी ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से की जाने वाली पहल के तहत इस सड़क को सुरक्षित सफर के लिए तैयार किया जाएगा।
जयपुर में प्रस्तावित मॉडल कॉरिडोर में चौमूं हाउस सर्कल, स्टेच्यू सर्कल, नारायण सिंह और त्रिमूर्ति सर्कल को जोड़ा गया है। इस कॉरिडोर में सड़क संकेतक, रोड मार्किंग, मानक स्पीड ब्रेकर, गड्ढामुक्त सड़कें, स्वच्छता, जल निकासी व्यवस्था, फुटपाथ और आपातकालीन सेवा पहुंच जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सौंदर्यीकरण और होर्डिंग नियंत्रण पर भी जोर रहेगा। राज्य के 19 जिलों में 7-7 किमी लंबे ऐसे 19 मार्ग विकसित किए जाएंगे।
उधर, अभियान के तहत महारानी कॉलेज में कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य में बनने वाली हर नई सड़क की गुणवत्ता-मानकों पर सख्त जांच होगी। निर्माण में कमी पाई जाने पर आमजन टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
पीडब्ल्यूडी की क्वालिटी कंट्रोल टीम दोष मिलने पर तुरंत कार्रवाई करेगी। इंडिया एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने घोषणा की कि लोक निर्माण विभाग, जयपुर के नाम सुरक्षित सड़क कॉरिडोर विकास तथा सबसे बड़े युवा नेतृत्वित सड़क सुरक्षा अभियान के लिए रेकॉर्ड दर्ज किया गया है।