Good News : जयपुर सहित राजस्थान के 19 जिलों में बनेंगे 7 KM लंबे ‘मॉडल कॉरिडोर’, दिया कुमारी ने भी कही बड़ी बात

Good News : सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर पुलिस आयुक्तालय मुख्यालय से ओटीएस क्रॉसिंग तक की सड़क को 'मॉडल कॉरिडोर' घोषित करेगा। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता जसवंत लाल खत्री ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने, हेलमेट के उपयोग को प्रोत्साहित करने और सुरक्षित बुनियादी ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से की जाने वाली पहल के तहत इस सड़क को सुरक्षित सफर के लिए तैयार किया जाएगा।