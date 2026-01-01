IMD Triple Alert: राजस्थान में बारिश के बाद इन 13 जिलों में ट्रिपल अलर्ट, अगले 3 घंटे में शुरू होगी ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी

फोटो: पत्रिका
1 January 2026 Rajasthan Weather Update: नए साल की पूर्व संध्या पर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार शाम को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, चूरू सहित आस-पास के इलाकों में मावठ (सर्दी की बारिश) हुई।
मौसम केन्द्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का परिसंचरण हरियाणा और उसके आस-पास के क्षेत्र में बना हुआ है। जो करीब तीन दिन तक रहेगा। गुरुवार को भी बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है।
वहीं जयपुर में देर रात को मौसम में परिवर्तन हुआ हवा चलने लगी और बादल भी छाए। वहीं आज सुबह हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इसके बाद दो जनवरी से मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है।
सर्दी में होने वाली बारिश को स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। श्रीगंगानगर के साथ चूरू, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, हनुमानगढ़, पाली, जयपुर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ और केसरीसिंहपुर क्षेत्रों में भी मावठ दर्ज हुई।
राजस्थान के कई जिलों में हुई बारिश के बाद मौसम विभाग ने मेघगर्जन, बारिश और तेज हवाओं का ट्रिपल अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 6.30 बजे से अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा जिले के साथ आसपास के कुछ क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली के साथ 20-30kmph की स्पीड से ठंडी हवाएं चलने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग