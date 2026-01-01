IMD Triple Alert: राजस्थान में बारिश के बाद इन 13 जिलों में ट्रिपल अलर्ट, अगले 3 घंटे में शुरू होगी ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी

राजस्थान के कई जिलों में हुई बारिश के बाद मौसम विभाग ने मेघगर्जन, बारिश और तेज हवाओं का ट्रिपल अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 6.30 बजे से अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा जिले के साथ आसपास के कुछ क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली के साथ 20-30kmph की स्पीड से ठंडी हवाएं चलने की संभावना है।