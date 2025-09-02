राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, कर्मी नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय, निदेशक बोले- ढिलाई बर्दाश्त नहीं

Rajasthan Education Department : राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। राजस्थान विधानसभा के चलते शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि सत्र समाप्ति तक किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।