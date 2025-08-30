Patrika LogoSwitch to English

बारां

Rajasthan : शिक्षक दंपती ने किया गजब का काम, अब शिक्षा विभाग वसूलेगा वेतन के 8.48 करोड़ रुपए, नोटिस जारी

Rajasthan : शिक्षा विभाग, शिक्षक दंपती से वेतन के 8.48 करोड़ रुपए वसूलेगा। नोटिस जारी कर दी गई है। शिक्षक दंपती ने किया कमाल का काम।गजब का है मामला। पढ़े।

बारां

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 30, 2025

Rajasthan : अपने स्थान पर फर्जी शिक्षकों से अध्यापन कराने और वेतन उठाने के मामले में निलंबित चल रहे शिक्षक दंपती से अब शिक्षा विभाग करीब 8.48 करोड़ रुपए की राशि वसूल करेगा। इस संबंध में दंपती को नोटिस जारी कर दिया गया है।

अपनी जगह लगा रखे दूसरे शिक्षक

दंपती राजपुरा गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित थे और करीब 25 साल से स्कूल में अध्यापन के लिए नहीं जा रहे थे। विभाग ने 21 दिसम्बर 2023 को मौके से तीन स्टेपनी फर्जी शिक्षकों को शिक्षण कार्य करते पकड़ा था।

शिक्षा विभाग वसूलेगा वेतन के 8.48 करोड़ रुपए

निलंबित अध्यापक विष्णु गर्ग तथा अध्यापिका मंजू गर्ग को 28 अगस्त को जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) की ओर से राशि वसूली का नोटिस जारी किया है। फरवरी 2024 में गठित जांच दल ने अध्यापक विष्णु गर्ग की वित्तीय वर्ष 1997-98 से 2023-24 तक वेतन के 84 लाख, 18 प्रतिशत ब्याज सहित 4.92 करोड़ रुपए, मंजू गर्ग के 1999-2000 से 2023-24 तक वेतन राशि 82.48 लाख एवं 18 प्रतिशत ब्याज 3.56 करोड़ रुपए सहित कुल राशि 8.48 करोड़ रुपए वसूली योग्य राशि निर्धारित की है।

नहीं तो पीडीआर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

नोटिस के अनुसार उपरोक्त राशि जमा नहीं करवाने पर पीडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

30 Aug 2025 07:32 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan : शिक्षक दंपती ने किया गजब का काम, अब शिक्षा विभाग वसूलेगा वेतन के 8.48 करोड़ रुपए, नोटिस जारी

