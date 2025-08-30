Rajasthan : शिक्षक दंपती ने किया गजब का काम, अब शिक्षा विभाग वसूलेगा वेतन के 8.48 करोड़ रुपए, नोटिस जारी

निलंबित अध्यापक विष्णु गर्ग तथा अध्यापिका मंजू गर्ग को 28 अगस्त को जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) की ओर से राशि वसूली का नोटिस जारी किया है। फरवरी 2024 में गठित जांच दल ने अध्यापक विष्णु गर्ग की वित्तीय वर्ष 1997-98 से 2023-24 तक वेतन के 84 लाख, 18 प्रतिशत ब्याज सहित 4.92 करोड़ रुपए, मंजू गर्ग के 1999-2000 से 2023-24 तक वेतन राशि 82.48 लाख एवं 18 प्रतिशत ब्याज 3.56 करोड़ रुपए सहित कुल राशि 8.48 करोड़ रुपए वसूली योग्य राशि निर्धारित की है।